Средний класс оказался нищим: почему властям выгодны бедняки и олигархи

Средний класс — это не просто характеристика материального положения, которая используется обществом. Это важная социальная группа, которая выступает ключевым элементом экономики, двигателем роста, индикатором благополучия государства. Чем лучше обстоят дела у среднего класса, тем успешнее экономика, и наоборот. В развитых странах с высоким объемом ВВП средний класс представлен большинством граждан — от 60 до 80% населения, остальные малочисленные группы — это богатые и бедные. В России же ситуация парадоксальная: к среднему классу можно причислить 20%, к беднякам — тоже 20%, и 10% считаются богачами. Оставшиеся 50% населения затерялись где-то между мирами: они вроде не нищие, но и до «золотой середины» их доход недотягивает. «КВ» разбирается, почему средний класс в России — это редкий исчезающий вид.

Воспет Еврипидом и Аристотелем

В упрощенном обывательском понимании термином «средний класс» обозначается часть общества с уровнем дохода «не шикуем, но на все хватает», имеющая высшее образование, чей статус позволяет расположиться где-то посерединке социальной лестницы. Между тем среднему классу дали массу научных определений социологи, экономисты и даже философы с психологами. Самое распространенное из них звучит так: «Средний класс — это социальная группа людей, имеющая стабильные и достаточные доходы для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей». Благосостояние, которым располагает средний класс, достаточно для обеспечения достойного качества жизни. Эта группа обладает наиболее высокой социальной устойчивостью, и к ней чаще всего относят людей с хорошим образованием, работающих в сферах, не связанных с физическим трудом. По идее, под этим описанием должны были узнать себя и своих знакомых большинство наших читателей. По крайней мере в развитом обществе должно быть так, о чем писали в своих трудах еще великие умы античности.

Впервые понятие «средний класс» использовал древнегреческий драматург Еврипид в V веке до н.э. в своей трагедии «Умоляющие». «В государстве есть три класса. Во-первых, богачи — для города от них нет пользы, им бы лишь заполучить для себя побольше. Но опасны и бедняки, и чернь, которые свое с угрозою подъемлют на имущих отравленное жало. Лишь средний класс для города — опора, он законам покорствует и власти» — такие строки посвятил стратификации общества поэт.

Мысль развил философ Аристотель, который считал, что средний класс выступает хребтом социального порядка, стабилизирует процессы в обществе. По его словам, два других полярных класса — богатая плутократия и пролетариат — представляют собой социальные девиации (отклонения), и им свойственно множество недостатков. «Средний достаток из всех благ лучше всего», — говорится в «Политике» Аристотеля. Он причисляет к этой группе ремесленников, торговцев, моряков, воинов, земледельцев, которые должны составлять широкий пласт общества, чтобы быть способными обуздать политические амбиции элиты и не допускать классовой борьбы. По Аристотелю, социальная пирамида должна состоять на 5–6% из богатых, на 14–15% из бедных и на 80% из среднего класса. Только при таком раскладе социальной структуры можно достичь экономической и политической стабильности в обществе, считал древнегреческий философ.

«Золотое сечение» общества

В XX веке понятие «средний класс» расширилось. К нему стали причислять фермеров и вообще все категории не слишком богатого, но материально независимого населения. Чуть позже, с развитием капитализма, в состав среднего класса включали всех, кроме пролетариата и буржуазии, то есть крестьян, ремесленников, ученых и людей творческих профессий. Подобное деление установилось и в России. Во времена СССР границы размылись, и практически вся страна, за исключением малочисленной группы высшего партийного руководства и крестьян, считалась средним классом: социализм советского образца предоставлял всем равные возможности в образовании, доходах и потреблении.

В нынешние, рыночные времена научного единства в оценке масштабов отечественного среднего класса не наблюдается. Российские социологи определяют средний класс по трем показателям: материальному положению, профессиональному статусу и самоидентификации. При этом материальное положение — показатель субъективный, поскольку люди с одинаковым доходом могут по-разному оценивать степень удовлетворенности своих потребностей. Используя эти три критерия, ВЦИОМ выяснил, что к началу 2014 года (то есть до начала последующего кризиса) доля среднего класса составила 20–25% населения. В то же время Институт социологии РАН конкретизировал критерий «профессионального статуса», разделив его на образование и нефизический труд, и получил другие цифры: 42% населения. При этом обе группы экспертов с удивлением отметили, что львиную долю среднего класса составили работники госсектора, в том числе военные и силовики, что для других стран совсем нетипично. Будучи бюджетниками, эти люди в подавляющем большинстве своем лояльны к власти, следовательно, в России понятие «средний класс» означает лишь характеристику материального положения, а его представители не выполняют того идеологического значения (активных двигателей политических преобразований), которым наделяли эту группу основатели демократии.

Несмотря на то что средний класс — понятие широкое и многослойное, некоторые исследователи ухитряются выделить вполне конкретные критерии для причисления к этой группе. Например, аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) причисляют к среднему классу людей, которые могут купить себе бытовую технику из текущих доходов, но на более крупные покупки (отдых, автомобиль, квартиру, дачу) им приходится копить или как-то еще изыскивать дополнительные средства. Не так давно НАФИ провело исследование, которое показало, что таким материальным положением обладают 19% населения страны, хотя в 2017 году этот показатель составлял 25%. При этом, по данным агентства, в России на 4% выросла доля наименее обеспеченных групп населения — она составила 20%. Еще 5% респондентов признались, что испытывают трудности даже в приобретении еды. К группе богачей причислили себя 2% опрошенных. А где же потерялось процентное большинство? Оказалось, что 50% населения относят себя к так называемому предсреднему классу.

Эксперты РАНХиГС , в свою очередь, оперируют другими данными. В одном из последних выпусков мониторинга экономического положения и самочувствия населения говорится, что экономическое состояние российских семей ухудшается и доля среднего класса за год сократилась с 20 до 15%. Под этой категорией населения авторы исследования понимают граждан с высшим образованием, ежемесячным доходом, которого хватает на удовлетворение базовых потребностей и на большие покупки, наличием сбережений, а также движимого и недвижимого имущества.

Сами мы не бедные

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) подсчитали минимальную зарплату для причисления к российскому среднему классу. В регионах середнячок должен зарабатывать от 60 тыс. рублей, а в Москве — от 120 тыс. рублей. Для расчетов эксперты использовали стоимость жилья и услуг ЖКХ в регионах, цены на автомобиль среднего класса и стоимость отпуска два раза в год. Если сопоставить полученные АКРА цифры с данными Росстата по доходам граждан, то получится, что к среднему классу могут себя причислить 7,6% населения. Притом что средняя зарплата в стране составляет около 40 тыс. рублей.

Не все с этой логикой согласны. В частности, министр экономического развития Максим Орешкин полагает, что при достижении в доходах уровня средней зарплаты человек автоматически попадает в то самое «золотое сечение» общества. В 2017 году министр говорил, что 20–30 тыс. рублей — это нижняя граница дохода среднего класса. На такие же цифры, по всей видимости, ориентируются и большинство россиян, которых социологи регулярно опрашивают на предмет субъективного причисления себя к среднему классу. Так, недавний опрос ВЦИОМ показал, что в средний класс сами себя зачисляют 59% населения. Показатель, достойный похвалы дедушки Аристотеля и не хуже данных по европейским странам. Для сравнения: эксперты Pew Research Center выяснили, что доля среднего класса в Норвегии составила 80%, в Испании Финляндии 75%, в Германии 72%, в Италии 67%, в США 59%, прямо как у нас. Только вот при подсчете к среднему классу относили семьи, чей годовой доход после вычета налогов превышал медианный по стране на две трети, но не более чем в два раза. То есть если бы эта методика применялась к России, то доход середняков должен был бы составлять от 52 тыс. до 78 тыс. рублей из расчета средней зарплаты. Получается, что полученные российскими социологами данные демонстрируют лишь то, что людям психологически комфортнее причислять себя к среднему классу — это дает им иллюзию устойчивого социального статуса и приличного положения в обществе. Государству так тоже удобнее: в отсутствие иных исследований можно бравировать красивыми цифрами, ведь обещал же Дмитрий Медведев в пору своего президентства, что к 2020 году доля среднего класса составит 60–70% населения.

Серединка на половинку

«Средний класс — во всем мире и основной созидатель бизнеса, и генератор идей, и двигатель спроса, и главный потребитель новых товаров и услуг. Это люди, регулярно бывающие за границей, они достаточно требовательные, следящие за новыми технологиями и болеющие душой и телом за то, чтобы все вокруг было устроено максимально разумно» — так характеризует «золотое сечение» общества шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Похожее описание давал нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин в 2013 году. «Важной отличительной чертой этих людей является восприимчивость ко всему новому и способность транслировать инновационный опыт всему обществу», — говорил политик.

По мнению Пушкарева, настоящего среднего класса не становится меньше, но он становится беднее. «В последние годы доходы от бизнеса снизились, значит, меньше может себе позволить и представитель среднего класса», — отмечает аналитик.

Однако вместо того, чтобы реально сокращать уровень бедности и выводить нищих хотя бы на средний уровень дохода, государство пытается создать некую призрачную проекцию среднего класса, убежден руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов

«Главная причина исчезновения на территории России среднего класса — это отсутствующая, по существу, частная собственность и затянувшийся период перехода из развитого социализма в развитой капитализм. Капитализм у нас получился государственно-олигархический, поэтому роль среднего класса как драйвера экономики размылась. На среднем классе в теории, а в ряде стран и на практике зиждется развитая частная собственность, именно он в первую очередь создает рабочие места, обеспечивает «белую» заработную плату, выплачивает налоги в казну государства, развивая науку, медицину и образование. Но в России ситуация совсем другая. И майские указы, направленные на сокращение бедности, едва ли помогут», — рассуждает наш собеседник.

Михаил Мащенко , аналитик eToro в России и СНГ, напоминает, что в майских указах обозначена еще одна важная цель — повышение темпов экономического роста и, как следствие, реальных доходов граждан. «Тут очень помог бы средний класс. Именно его покупательская активность способствует росту продаж товаров и услуг, из-за чего у бизнеса появляется возможность инвестировать в развитие производства, увеличивать зарплаты и нанимать новых сотрудников, — отмечает эксперт. — Но у этой группы, как почти у всего населения, с 2014 года сокращаются реальные заработные платы. А как только показатель начал возвращаться к докризисным значениям, правительство решило увеличить НДС на всю продуктовую корзину. Теперь ждем разгона инфляции и падения материальных возможностей покупателей. Такие меры приведут лишь к сокращению среднего класса и замедлению экономики».

Каков же итог наших изысканий? После двух последних кризисов (2008–2009 и 2014–2016 годов) среднего класса в России насчитывается не более 5–7% населения, несмотря на то что хотят им считаться половина наших сограждан. На самом деле эта половина если и средний класс, то не между богатыми и бедными, а между бедными и нищими.

Распределение населения России по доходам в 2017 году:

Бедные — 12,6%

Богатые — 2,0%

Средний класс — 5,3%

Низкообеспеченные — 50%

Обеспеченные ниже среднего уровня — 30,1%

Источник: Всероссийский центр уровня жизни.

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