День 31 июля в истории

23 года назад (1995) был принят Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации».

Документ впервые на законодательном уровне давал определение понятия государственной службы как профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. В нём также были установлены категории государственных должностей, принципы государственной службы, а также перечень квалификационных требований к государственным служащим, основы их правового положения, основные обязанности государственных служащих и ограничения, связанные с государственной службой.

61 год назад (1957) было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР»

Документ положил начало строительству «хрущёвок». В нем говорилось: «Обязать Госплан РСФСР, совнархозы, исполкомы местных Советов депутатов трудящихся, министерства и ведомства РСФСР при определении объемов жилищного строительства в государственных планах развития народного хозяйства РСФСР исходить из необходимости ликвидации в ближайшие 10 — 12 лет недостатка в жилищах для трудящихся». Также был установлено, что до 1960 года должно быть построено 215 миллионов квадратных метров жилья.

Первую серию «хрущевок» спроектировал эстонский архитектор Март Порт. Площадь однокомнатной квартиры составлял 16, двухкомнатной — 22, трехкомнатной — 30 квадратных метров. Пятиэтажки первой серии строились до начала 1970-х годов.

62 года назад (1956) открылся Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках (ныне — Олимпийский комплекс «Лужники»).

Решение о строительстве «большого московского стадиона» было принято в декабре 1954 года. А весной 1955 года началось строительство.

Стадион возводила практически вся страна: строительные материалы привозили из Ленинграда Армении , электрооборудование и дубовый брус для зрительских скамеек — из Украины , мебель — из Риги Каунаса , стекло — из Минска , лиственничный брус — из Иркутска . Со всех концов СССР приезжали строители-добровольцы. Построен Центральный стадион был в рекордно короткий срок — всего за 450 дней.

Тогда центральный стадион им В. И. Ленина в Лужниках состоял из Большой спортивной арены, Малой спортивной арены, Дворца спорта, открытого плавательного бассейна и ряда открытых спортивных площадок. Этих сооружений было достаточно для проведения соревнований и тренировок по 18-20 видам спорта — от легкой атлетики до хоккея. Здесь прошли Игры XXII летней Олимпиады, семь Спартакиад народов СССР, Чемпионаты мира и Европы по хоккею, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, самбо, и другим видам спорта, Фестиваль молодежи и студентов, Игры доброй воли, Первые Всемирные юношеские игры.

С момента постройки спорткомплекс несколько раз существенно модернизировался и перестраивался. Последняя реконструкция проходила с 2013 по 2017 год.

В настоящее время территория комплекса «Лужники» занимает более 150 гектаров, на которой расположены более 80 сооружений и объектов.

В этом году на стадионе состоялись семь матчей Чемпионата мира по футболу, в частности, игра открытия и финал.

64 года назад (1954) было принято закрытое постановление Совета Министров СССР об оборудовании на архипелаге Новая Земля «Объекта-700» — полигона, предназначенного для испытаний новых видов ядерного оружия.

В сентябре 1954 года была утверждена штатная структура гарнизона Северного полигона. Спустя год, в сентябре 1955 года, здесь был произведен первый в СССР подводный ядерный взрыв. В 1956 году за Северным полигоном был закреплен статус Государственного Центрального полигона № 6 Министерства обороны СССР.

С 1955 по 1990 год на Новой Земле было проведено более 130 ядерных взрыва. Их общая мощность составила 94% всех взрывов, произведенных в СССР. Последнее испытание атомного оружия на полигоне состоялось 24 октября 1990 года — накануне объявления СССР моратория на ядерные испытания.

В 1992 году полигон был переименован в Центральный полигон РФ , а в 1998 году передан 12 Главному управлению Министерства обороны . Сегодня здесь проводятся неядерно-взрывные эксперименты для поддержания надежности и безопасности ядерного арсенала страны.

105 лет назад (1913) в Красном Селе близ Санкт-Петербурга состоялся первый в России военно-воздушный парад.

В нем приняли участие летчики Первой авиароты. 13 самолетов авиаотряда полетели курсом на Красное Село, выполнили там групповые маневры в воздухе и строем вернулись на свой аэродром. За парадом наблюдал император Николай II

131 год назад (1887) правление «Ак­ционерного общества электрического освещения», учрежденного Карлом Сименсом , заключи­ло первый контракт на освещение частного владения в Мо­скве

Электрические лампочки появились на Постниковском пассаже на Тверской улице (ныне здесь расположен Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой). Для устройства освещения во дворе дома пришлось построить маленькую электростанцию.

31 июля считается днём начала электрификации Москвы и отмечается как день основания «Мосэнерго»

Помимо дома Постниковского пассажа в 1887 году был освещен Лубянский пассаж и часть Красной площади.

Сегодня «Мосэнерго» — самая крупная территориальная генерирующая компания России и один из крупнейших производителей тепла в мире. Электростанции компании поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе. «Мосэнерго» обеспечивает более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии.