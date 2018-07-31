Говорят, что здоровье за деньги не купишь. Возможно, когда всё зашло слишком далеко, это действительно так. Но если взяться за лечение в самом начале болезни, можно избежать массы проблем. И тут очень важно попасть в руки хорошего специалиста. Поэтому человек готов к дальним перелётам, серьёзным тратам и необходимости преодолевать языковой барьер. В последние годы в нашей стране сложилась тенденция считать отечественную медицину отсталой и неэффективной. На этом и основан поток медицинских туристов в Европу, США, Израиль и прочие порой весьма экзотические страны. Конечно, очень трудно оспаривать авторитет западных врачей, но никто и не собирается этого делать. Давным-давно научно доказано, что лечиться и отдыхать лучше всего в своей климатической зоне и часовом поясе. Конечно, учитывая площадь нашей державы, сделать это бывает довольно сложно, даже не пересекая границы государства. Но если вы живёте в средней полосе России, выбрать для лечения клинику Москвы, а для реабилитации Подмосковье или какую-нибудь из близлежащих областей будет очень разумно и рационально. Что касается технической оснащённости ведущих российских клиник и уровня квалификации их персонала, то разница с западными аналогами не такая разительная, как утверждают приверженцы зарубежного медицинского туризма. Тем более что лечение на родине будет гораздо бюджетнее. Конечно, в определённых зарубежных клиниках есть уникальные технологии. Но они есть и в России, просто о них мало кто знает. Для этого и существуют такие фирмы, как наша. Мы поможем вам выбрать во всём многообразии предложений то, что необходимо именно вам для скорейшего выздоровления. Компания «Русский медицинский туризм» оказывает комплекс услуг по организации и сопровождению поездки с целью получения медицинской и диагностической помощи в Российской Федерации. Основная цель RMT — дать пациентам из России и из-за рубежа возможность выбора при принятии решений в подборе врача, клиники, места, где можно пройти диагностику. Понятие медицинского туризма включает в себя обширный перечень разноплановых услуг из сферы здравоохранения. Наше агентство стремится соответствовать самым высоким стандартам, которые продиктованы реалиями времени. Мы помогаем в выборе клиники и конкретного специалиста по следующим направлениям: Онкология Кардиология Хирургия Ортопедия Диагностика Стоматология Реабилитация Пластическая хирургия Косметология Офтальмология Гинекология Физиотерапия и др. Фактически медицинский туризм — это выезд за границу или в другой регион с целью получения профессиональной медицинской помощи. Лечение за рубежом популярно во многих развитых странах. Причин немало: это и ограничения по страховке, и большая очередность, и даже порой трудности религиозно-этического плана. Медицинский туризм в России всегда пользовался спросом, но в последние годы в связи с интенсивным развитием сферы здравоохранения это направление становится все более востребованным. В то же время не стоит пренебрегать очевидным: лечебный туризм в России среди своих предпосылок имеет не только экономический, но и локально-технологический фактор. Иными словами, многие операции и лечебные процедуры способны проводить только узкоспециализированные клиники или НИИ, притом что попасть туда даже на льготных условиях может быть непросто. Поэтому зачастую квалифицированную помощь быстрее и доступнее получить в рамках индивидуальной услуги. На сегодняшний день наша компания имеет множество контактов с ведущими клиниками как в России, так и за рубежом. Мы сотрудничаем с лучшими специалистами и работаем по всем ключевым направлениям медицинского туризма — от комплексной диагностики до пластической хирургии. И вот почему за помощью в поиске нужной организации выгодно обращаться именно к нам: Технологичность. Мы направляем клиентов в те клиники, где уровень технического оснащения и инновационность методических разработок обладают наиболее прогрессивным показателем по требуемому направлению. Профессионализм. Медицинский туризм всегда предполагает, что проблемой клиента будут заниматься лучшие специалисты соответствующей медицинской области. Оперативность. Зачастую болезнь не позволяет ждать, а бюрократическая система официальных органов крайне медлительна. Доступность. Мы ищем наиболее приемлемый вариант целевого медицинского обслуживания, исходя из пожеланий и реальных финансовых возможностей клиента. Индивидуальность. Мы подбираем клинику и целевых специалистов для конкретного клиента, учитывая все доступные факторы, включая предоставленную медицинскую информацию и личные предпочтения. Наше агентство медицинского туризма позволяет каждому получить квалифицированную, а главное — целевую помощь в объективно минимальные сроки. Контакты: info-rmt@mail.ru Тел. : 8 (495) 981-65-81, 8 (985) 547-18-86 www.rus-medtour.ru На правах рекламы