В Англии на видео попало странное существо, похожее на червя с хвостом

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . В Англии засняли странное существо, которое никто не может опознать, сообщает Daily Mail. городе Саутгемптон на юге Великобритании женщина увидела животное, бегущее вдоль стены одного из домов. Оно было похоже на червя или короткую неповоротливую змею с небольшим хвостом. Длина существа — больше десяти сантиметров. Автор видео призналась, что никогда не видела ничего похожего. Недавно стало известно, что за 2017 год турпоток из России в Великобританию вырос на 55%.