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В Англии на видео попало странное существо, похожее на червя с хвостом
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В Англии на видео попало странное существо, похожее на червя с хвостом 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Англии засняли странное существо, которое никто не может опознать, сообщает Daily Mail.
В городе Саутгемптон на юге Великобритании женщина увидела животное, бегущее вдоль стены одного из домов. Оно было похоже на червя или короткую неповоротливую змею с небольшим хвостом. Длина существа — больше десяти сантиметров.
Автор видео призналась, что никогда не видела ничего похожего.
Недавно стало известно, что за 2017 год турпоток из России в Великобританию вырос на 55%.
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