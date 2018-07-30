«Будь у меня возможность, я бы и „Миллионку“ снес»

О цивилизованной торговле во Владивостоке я задумался еще в 80-х гг., будучи членом Первомайского райкома партии. Ратовал за то, чтобы в город приезжали сельхозпроизводители, особенно из подшефных нам совхозов, и, как первый секретарь, добился своего — на улице Окатовой появилась первая городская торговая зона, куда могли приезжать со своим товаром жители из самых отдаленных муниципальных образований, и каждому было гарантировано рабочее место.

Завод «Радиоприбор» , Диомидовский судоремонтный завод, Первомайский судоремонтный завод, «СтройДеталь» помогли организовать торговую зону — сделали лавки, крытые стеллажи плюс павильоны, что тогда всем было в диковинку, потому что сельхозпродукция, не совсем качественная, торговалась только в овощных магазинах. Похожие площадки появились на Школьной, в районе Тихой, на Диомиде, то есть еще при жестком социализме встал вопрос создании цивилизованных торговых мест.

Потом ветер переменился — партию разогнали, наши начинания, грубо говоря, «разбомбили»: жестко зашли «крутые ребята» на Школьную и понастроили там все эти «шалманы», которые можно видеть по сей день. В центре города образовалась Торговая улица — по-другому, как «бордель», и не скажешь. Она не вписывалась в окружающую среду, да и сама по себе история была грязная, так как торговали там в неприемлемых, антисанитарных условиях. Криминал, деньги уходили мимо бюджета, город от этого ничего не получал, и я тогда принял решение снести «бордель» в историческом центре — все эти киоски, «притоны» и прочие дела, но взамен сразу же предложил предпринимателям место за стадионом «Динамо», где сегодня стоит торговый центр.

Туда большая часть из них и переехала. Конечно, со скандалом, однако о Торговой забыли быстро, ведь жители города получили чистую, красивую улицу. Более того, на отрезке от Алеутской до главного фонтана на набережной, где стоят дома еще 1903–1905 гг. постройки, мы проложили канализацию, поставили пять фонтанов, одним словом, навели красоту. Будь у меня возможность, я бы и «Миллионку» снес — полностью. История, говорите? Если только исторический памятник непотребной жизни в городе Владивостоке. Это было трагическое место, где процветали опиумные курильни, где гибли и исчезали люди. Не нужна здесь такая история.

В 90-х торговля стала постепенно принимать цивилизованные формы. Появились торговый дом «Игнат», «В-Лазер» на Комсомольской. Я поставил жесткие условия — никаких больше «шалманов» на косогорах. Решил вернуть кино в кинотеатры, потому что и там развернулись продавцы: собрал предпринимателей и сказал: «Люди, то, что происходит сейчас в наших кинотеатрах, это абсолютно неправильно». Не может в «Океане» (что меня особенно возмутило) продаваться стиральный порошок, это же сверхнаглость — представляете, в зале нашего лучшего кинотеатра располагался склад бытовой химии. Мне пошли навстречу, и жители Владивостока получили возможность смотреть кинофильмы в нормальных условиях.

Сегодня «шалманов» тоже хватает. Посмотрите, что творится на Спортивной, где когда-то был ипподром. Потом на его месте появился стадион, принадлежащий Тихоокеанскому флоту, а в 90-е мы получили очередной «бордель». Дешевые товары — народ привык, но давно пора сделать цивилизованную торговую площадку на Спортивной.

Когда я смотрю на туристов, гуляющих по городу, то думаю о том, что они видят. Для любого туриста, кроме исторических памятников, важны торговые лавки. Здесь у нас китайцы могут купить китайское, а надо, чтобы было наше, русское. В Азии, например, очень любят сушеную рыбу — не соленую, а сладкую, сушеный кальмар, минтай, осьминог. Нам минтай привозят из Китая , и самое страшное, что ловим-то мы его у себя, продаем соседям и у них же покупаем в сушеном виде. А когда-то Владивостокский рыбокомбинат выпускал продукцию отличного качества. Я помню большие алюминиевые противни в рыбных магазинах с аппетитной красной рыбой под белым соусом, ламинарию с кукумарией — рыбокомбинат имел свой флот, внушительное производство. Сегодня его нет, но море по-прежнему щедрое, богатое. Просто мы не используем то, что имеем.

Когда-то на той же Первой Речке у простеньких рыбных киосков покупатели стояли и ждали, когда привезут свежую рыбу — корюшку, камбалу в ящиках. Парную, свежую. А на Спортивной гавани, там, где большой фонтан, ползали крабы. Туда со стороны моря подходили баркасы и выпускали живой краб прямо на песок. Люди выбирали приглянувшихся и покупали. Теперь это считается браконьерством. Правильная идея — создать рыбный рынок, но, я считаю, центр города, где «Красный вымпел» — далеко не самое подходящее для этого место, бухта Золотой Рог и так перегружена. Я бы предложил Амурский залив, «Токаревку». В свое время мы там подрывали скалу и делали зону отдыха. Вот на «Токаревке», недалеко от военного арсенала (тоже неправильно иметь в центре города склад военных торпед), есть площадка, которая отлично подошла бы для рыбного рынка.