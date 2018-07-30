Остарбайтеры: сколько требовалось «белых рабов» нацистской Германии

Во время Великой Отечественной войны немцы широко применяли практику вывоза людей с оккупированных территорий для работы в Германию . Там их называли остарбайтерами — «восточными рабочими». Условия их содержания целиком укладывались в идеологию нацистов, подразделявших людей на представителей «низших» и «высших» рас.

Армия невольников

Гитлеровская Германия из-за ухода многих мужчин на фронт остро нуждалась в иностранной рабочей силе. Как гласит обвинительное заключение Нюрнбергского процесса, из СССР немецкие оккупационные власти угнали 4 миллиона 979 тысяч человек — все это представители гражданского населения.

Однако единой оценки количества остарбайтеров в СССР так и не сложилось, называются цифры от 4,8 до пяти миллионов человек. К этому числу обычно прибавляются еще и военнопленные — два миллиона человек. Некоторые историки, к примеру, Павел Полян, называют цифру угнанных на работы в Германию в 5 миллионов 500 тысяч человек.

Стоит отметить, что значительная часть остарбайтеров из СССР была украинцами — называются цифры около 2,3 миллиона советских граждан, угнанных в Германию из Рейхскомиссариата Украина

Охота за «белыми рабами»

Обязательство советских граждан работать в Третьем Рейхе следовало из указа главы министерства оккупированных территорий Альфреда Розенберга от декабря 1941 года. Местные органы власти получали определенные квоты с указанием количества человек, которые должны быть отправлены в Германию.

Жители оккупированных территорий любыми путями избегали отправки Третий Рейх, гитлеровцы же устраивали на них настоящие облавы, больше походившие на беспощадные войсковые операции. Людей увозили прямо с церковных служб, спортивных соревнований, хватали их в деревнях и на лицах городов.

Основная возрастная категория советских остарбайтеров — 16-26 лет. Были и моложе: так, внучка остарбайтера, которую звали Мария Рупа утверждала, что немцы забрали ее бабушку в возрасте 14 лет.

Невольничьи рынки

Рейхскомиссар нацистской Германии Эрик Кох поручил любыми путями обеспечить приток около 450 тысяч советских граждан в год. По свидетельству немецких документов, советские граждане должны были «работать до смерти».

По прибытии на место назначения остарбайтеров ждали настоящие невольничьи рынки. Их в буквальном смысле выставляли на продажу. На «товар» приходили посмотреть в основном крупные компании, где остро чувствовалась нехватка рабочей силы — «Сименс» , «Юнкерс», «Хенкель» и другие.

Жизнь в бараках

На работу в Германию остарбайтеров вывозили в переполненных вагонах. Одним из них был Семен Пономаренко из села Ручки Полтавской области. По его словам, по тем, кто пытался бежать немцы стреляли на поражение.

Кормили крайне плохо: на промежуточных станциях по пути в Германию давали вареное просо, в котором, по воспоминаниям Пономаренко, находили мышиный помет.

Жили остарбайтеры в специальных лагерях. Пономаренко попал в городок Шрамберг — всего три барака, в каждом по 200 человек. В одном мужчины, а в двух других — женщины.

Кормили в лагерях брюквой, иногда давали картошку, капусту и 200 граммов хлеба. Денег платили совсем мало: по словам Пономаренко, на них можно было купить разве что бутылку пива.

Как писал немецкий историк Герберт Ульрих, рабочие из СССР часто становились жертвами побоев со стороны тамошней администрации, многие не выдерживали страданий и кончали жизнь самоубийством.

Проблемы питания

Как свидетельствуют данные Федерального архива Германии («Бундесархив»), рабочие из СССР в большинстве своем питались очень плохо. Нередки были случаи, когда 50% их рациона составляли пищевые отходы. В сочетании с тяжелым трудом это очень ослабляло организм, работать иногда не могли до половины занятых на том или ином производстве остарбайтеров.

Гораздо лучше условия существования были у тех, кто попал работать на ферму или в качестве служанки к состоятельным немецким семьям. В лагерях таким остарбайтерам жить было не нужно, они размещались у своих работодателей. Кроме того, получали схожие с немцами зарплаты.

Шаг влево, шаг вправо — расстрел

В Германии каждому гражданину СССР на новом месте работы выдавали памятный лист, устанавливавший определенные запреты. Советские граждане должны были беспрекословно выполнять все распоряжения надзорного персонала. Свобода передвижения была жестко ограничена: не позволялось уходить из лагеря без сопровождающего.

Остарбайтеры были обязаны носить специальный значок «OST», который подтверждал принадлежность к рабочим с оккупированных территорий, каждому присваивался номер. Основным документом для прибывших была «Трудовая книжка для иностранцев».

Те, кто отказывался от работы, а также хоть проявлявший недовольство по отношению к политике немецких властей высылался в концентрационные лагеря. Тяжелые же проступки карались смертной казнью.

Под полным запретом также находились половые отношения с местными жителями, а также другими иностранными рабочими. Наказание — смертная казнь. Нарушившие это правило женщины высылались в концентрационные лагеря.

Неприветливая Родина

Мучения остарбайтеров, переживших настоящий ад в неволе, после разгрома нацистской Германии не закончилось. Советские власти провели фильтрацию и депортацию многих из них в отдаленные районы страны.