Добычу янтаря на комбинате в Калининграде ведут с перевыполнением плана на 15%

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Калининградский янтарный комбинат — крупнейший в мире производитель янтаря — перевыполняет план добычи на 15%, с начала 2018 года добыто уже 283 тонны сырца, сообщил ТАСС представитель комбината.

"План перевыполняется на 15%, на текущий момент добыто 283 тонны янтаря. Прогноз на 2018 год сохраняется на уровне 450 тонн", — сказал собеседник агентства.

Комбинат ведет добычу янтаря с марта в связи с особенностями технологического процесса и погодными условиями. Для выполнения плана на 2018 год предприятие перешло на усиленный график работы, что и способствовало увеличению текущих объемов добычи.