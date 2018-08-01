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Добычу янтаря на комбинате в Калининграде ведут с перевыполнением плана на 15%
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Добычу янтаря на комбинате в Калининграде ведут с перевыполнением плана на 15% 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Новый Калининград.Ru
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат — крупнейший в мире производитель янтаря — перевыполняет план добычи на 15%, с начала 2018 года добыто уже 283 тонны сырца, сообщил ТАСС представитель комбината.
"План перевыполняется на 15%, на текущий момент добыто 283 тонны янтаря. Прогноз на 2018 год сохраняется на уровне 450 тонн", — сказал собеседник агентства.
Комбинат ведет добычу янтаря с марта в связи с особенностями технологического процесса и погодными условиями. Для выполнения плана на 2018 год предприятие перешло на усиленный график работы, что и способствовало увеличению текущих объемов добычи.
Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря, входит в госкорпорацию «Ростех». Добыча янтаря ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого составляет около 50 млн лет. В 2017 году комбинат увеличил чистую прибыль в 8,4 раза, до 1,759 млрд рублей, добыча составила рекордные 453 тонны сырца. В долгосрочной перспективе, после модернизации производства, предприятие планирует увеличить добычу до 550 тонн в год.
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