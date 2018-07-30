Акела промахнулся. Как боролись со шпионами во время Холодной войны

На пике Холодной войны с Америкой, ровно 35 лет назад, во 2-м главном управлении КГБ СССР был создан спецотдел по противодействию центральному разведуправлению США

Шпионы были, есть и будут, пока наш мир негласно разделен на конкурирующие, противоборствующие стороны.

Сегодня «Вечерка» вместе с полковником КГБ в отставке Александром Тихоновым вспоминает одну из самых удачных операций наших контрразведчиков. В 1983 году Тихонов был старшим оперуполномоченным 2-й службы Управления Комитета госбезопасности по Ленинградской области , одним из участников и организаторов этой операции.

Взяли тепленькими

Финальная развязка этой операции за годы, само собой, обросла всякого рода фантазиями, легендами и слухами. Писали о привлечении метростроевцев для сооружения тоннеля в чистом поле, о взрывах в соседнем лесу. Будто бы таким образом контрразведчики пытались напугать ненужных свидетелей из числа грибников, чтобы не приближались.

— Все чепуха, ничего подобного не было, — признается экс-контрразведчик. — Сам выезжал и принимал участие в обсуждении, как лучше организовать засаду. Трасса шла прямо на консульскую дачу, где американцы отдыхали. Все у всех на виду. Для нас, наоборот, было важным поменьше привлекать любое стороннее внимание.

Чтобы подготовиться к спецоперации, под Выборгом , на территории военного городка, оперативная группа отрабатывала свои действия до мелочей: как быстро подобраться к машине, как не позволить шпионам успеть ретироваться. Кто-то предложил прямо у контейнера капкан выставить. Эту идею сразу же отвергли: хоть и враги, но все же негуманно как-то. И тогда пришло решение построить подземный бункер. Вырыли два небольших бункера прямо у шоссе (3 метра в ширину и 1,5 метра в высоту, воды грунтовые близко, залив рядом, глубже нельзя) обычными штыковыми солдатскими лопатками за одну ночь сами оперативники. От связи по рации сразу отказались как от ненадежной — дипломаты имели возможность настроиться на волну контрразведчиков. А связь была нужна… В леске, на противоположной от поля стороне, через шоссе, чекисты изобразили военные учения и штабную палатку поставили.

— Коллега привез маленькую собачку — такую кроху — и поманил ее через узкую трубу — водосток, проходящий под шоссе, куском мяса. К собачке кабель телефонный прицепили, так связь полевую наладили, — улыбается Александр Тихонов. — Еще специальный тросик к контейнеру приделали. Контейнер поднимаешь, и тут же сигнальная ракета взлетает.

Последние недели перед операцией были напряженные, нервные во всех отношениях. Именно в те дни в небе над СССР случился большой политический скандал. Южнокорейский «Боинг», нарушивший нашу границу и не отвечавший на запросы военных, был сбит советским истребителем. Не обошлось и без несчастного случая в семье Аугустенборгов — Дениз облила свою годовалую дочь кипятком.

— Мы думали, что цепь этих событий сорвет операцию. С другой стороны, для нас, когда Советский Союз в открытую стали называть исчадием ада из-за 300 погибших южнокорейцев, провалить операцию стало абсолютно недопустимо. Но непробиваемых американцев от работы ничто не отвлекло, — удивляется и сегодня контрразведчик.

И вот 9 сентября 1983 года оперативники заложили тайник, метку в виде цифры 2 поставили на углу дома № 1/79 по проспекту Добролюбова (в качестве подтверждения закладки).

10 сентября все участники захвата распределились по своим местам. До начала операции пришлось ждать еще 19 часов: кому-то в палатке в лесу, кому-то в тщательно замаскированных в кустах автомобилях, а кому-то — скрючившись в подземных бункерах.

Главная роль по обезвреживанию шпионов отводилась крепкому сотруднику, засевшему в бункере.

11 сентября в 11:30 к 40-му километру Приморского шоссе подъехала чета Аугустенборгов со своей малолетней дочерью.

— Все выглядело как случайная остановка на обочине. За рулем сидел Лон. Дениз вышла из салона через заднюю дверь с детским пледом. Мимолетное движение — она как будто вытряхивала грязь — и плед падает на контейнер. А когда Дениз его поднимала уже вместе с контейнером, все мы и подоспели — по сигналу ракеты Александр вместе со своими товарищами буквально вылетели на оперативных «Жигулях» из леса. Аугустенборга обездвижил удушающим приемом тот самый крепкий боевой товарищ. Дениз же в растерянности с черными от смолы пятнами на лице и руках предстала как раз перед Тихоновым.

Семейную пару развели по двум автомобилям. Сработали настолько стремительно и тихо, что и ребенок не успел испугаться. Так и заснул доверчиво на плече одного из контрразведчиков.

— За 20 минут доехали до Литейного, 4, никогда таких рекордов ни до, ни после я не припомню.

Между собой оперативники назвали эту операцию «Акела промахнулся». Еще в самом начале разработки Аугустенборга окрестили кличкой «Акела» (как знаменитого волка из сказки Киплинга «Маугли»).

Об успехах операции в газете «Правда» появилась вскоре небольшая заметка.

Павлов прочел новость и поспешил к американскому консульству — искать убежище у своих заграничных хозяев. Не успел. Пришлось продажному ученому отсидеть 15 лет за шпионаж и измену Родине.

Супруги Аугустенборг были высланы из СССР. Проводы им коллеги по цеху организовали веселые, с песнями и хороводами в аэропорту.

Провожал своих «подопечных» почти до самого трапа самолета и Александр Тихонов. Вместе со своим четырехлетним сыном. Тот с интересом наблюдал за шумной иностранной толпой и, не выдержав, спросил:

— Папа, а это и есть шпионы?

В Советском Союзе даже маленькие дети своих врагов узнавали в лицо…

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