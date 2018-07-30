В «Крымэнерго» рассказали, кому бесплатно установят счетчики

СИМФЕРОПОЛЬ , 30 июл — РИА Новости Крым . ГУП РК «Крымэнерго» намерено приобрести и установить за собственные средства приборы учета для около 15 тыс. потребителей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель генерального директора по взаимодействию с потребителями, коммерческий директор ГУП РК «Крымэнерго» Валерий Сергеев

По его словам, глава РК Сергей Аксенов поручил «Крымэнерго» и министерству топлива и энергетики Республики решить вопрос и «купить льготным категориям граждан счетчики». Установка приборов учета тоже будет за счет предприятия.

"У нас зафиксировано 45 категорий в базе льготников. Списки будут (созданы — ред.) поименные, поадресные. Предварительно мы их уточним с управлением труда и соцзащиты, и каждому потребителю, который будет подпадать под льготную категорию замены прибора учета, мы направим уведомление с четкой датой, когда мы это выполним", — рассказал Сергеев.

Замдиректора «Крымэнерго» уточнил, что по имеющимся к настоящему времени у предприятия данным, потребителями льготной категории числятся 15656 человек.