Николя Легран: как французский архитектор изменил облик Москвы

Облик Москвы , какой мы её знаем сегодня, с широкими центральными улицами и кольцевыми бульварами, начал создаваться во второй половине XVIII века. Немалую роль в этом сыграл французский архитектор Николя Легран, автор первого масштабного плана переустройства Москвы.

Выход из Средневековья

В XVIII веке Москва превращается из хаотично застроенного средневекового города в упорядоченный город европейского типа. Деревянные постройки постепенно уступают место каменным зданиям. Запрет строить деревянные дома в центральной части города был введён ещё Петром I в 1700 году. При Екатерине II началась более масштабная реконструкция двух главных городов империи. В 1762 году была создана Комиссия о каменном строении Петербурга и Москвы. В это же время в связи с изданием манифеста о вольности дворянства, который отменял обязательную воинскую службу, началось активное строительство городских усадеб. Для упорядочивания этого процесса необходима была разработка плана устройства города. В 1775 году был составлен Прожектированный план Москвы, вместе с которым императрице было представлено и положение об организации такого учреждения, как Каменный приказ, ответственного за реализацию плана. Большую роль в разработке данного документа сыграл француз Николя Легран. Он и был назначен главным архитектором Каменного приказа.

Евроустройство Москвы

Считается, что именно Николя Легран, представитель французского классицизма, привнёс принципы устройства европейских городов в московское градостроительство. План 1775 года предусматривал, в частности, ликвидацию стен Белого города и создание на их месте обширных бульваров, что и было сделано в XIX в. Так появилось знаменитое Бульварное кольцо, которое стало излюбленным местом прогулок москвичей и остаётся таковым и по сей день. Леграновский проект городского обновления предполагал также расширение центральных улиц, а на их пересечении с Бульварным кольцом образование площадей, названия которых до сих пор напоминают о том, что когда-то здесь располагались фортификационные укрепления (Никитские ворота, Арбатские ворота, Мясницкие ворота, Петровские ворота и т.д.).

Влияние французского классицизма на планировку Москвы заметно при сравнении чертежей переустройства города с «Новым планом Парижа», разработанным в том же году. Оба плана отражают эволюцию концепции пространства, свойственную классицизму: простор и открытость приходят на смену тесноте средневековой застройки. Удивительно и ещё одно сходство. Московский план 1775 года предусматривал создание обводного канала Москвы-реки, за счёт чего был образован о. Балчуг, схожий с естественными островами в центре Парижа.

Классицизм в архитектуре

Николя Легран спроектировал ряд московских зданий, построенных в стиле классицизма, который стал популярен в России в екатерининскую эпоху. К таким постройкам относится масштабное здание Кригскомиссариата (ведомства по вещественному довольствию армии), расположенное на Космодамианской набережной и обладающее традиционными признаками классицизма. Фасад здания, выходящий на Москву-реку, украшен колоннами и аттиком, а его закруглённые углы оформлены в виде башен.

Французский архитектор также является автором храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах, строительство которого было завершено уже после смерти Леграна. Первая деревянная церковь была сооружена на этом месте ещё в XIV веке, а в XVII веке здесь появился первый каменный храм. Легран спроектировал новое здание церкви в стиле классицизма. Композиция выделяется за счет двух башен, примыкающих к главному входу, что свойственно скорее католическим, чем православным храмам.

Споры об авторстве

В Москве есть несколько памятников культуры, авторство которых так и не было окончательно установлено. Фамилия Леграна тоже значится в списке потенциальных архитекторов, например, тех, кто создал Дом Пашкова, считающийся творением Василия Баженова , и городскую усадьбу Барышникова, приписываемую Матвею Казакову

Во-первых, как указывает профессор МАРХИ Ю. Г. Клименко, после войны 1812 года многие архивы, в том числе архитектурные планы и чертежи, были утеряны, в связи с чем трудно установить авторство многих московских зданий, построенных до 1812 года. Во-вторых, Отечественная война изменила отношение ко всему французскому, вследствие чего возникали попытки приписать творения французских архитекторов их русским коллегам. Жертвой подобного предвзятого отношения мог стать и Легран.

С уверенностью можно сказать, что проект Николя Леграна способствовал кардинальному изменению облика Москвы в конце XVIII века. Сегодня достаточно всего лишь взглянуть на карту российской столицы, чтобы оценить вклад французского архитектора в дело её усовершенствования.