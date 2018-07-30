И. Свиридов встретился с жителями Хорошево-Мневников для решения проблемы строительства дома в зоне ООПТ

«За моей спиной — пример варварской точечной застройки. Более того, здесь присутствует отягчающий фактор — эта уродливая многоэтажка выстроена прямо посреди природно-исторического парка «Москворецкий», прямо посреди особо охраняемой территории. Я включаю этот адрес в карту проблем Москвы. Мы видим, что здесь масса нарушений природного законодательства, будем думать, что делать с этим участком, с этим домом, как восстановить права москвичей», — заявил И. Свиридов.

Он выступил против точечной застройки в целом и рассказал, что его программа предполагает полный запрет на нее, а также на строительство в пределах Третьего транспортного кольца.

Жители района обратились к кандидату с просьбой помочь им оформить и подать в компетентные органы заявление о многочисленных нарушениях при строительстве дома.

«Я обязательно это сделаю. Спасибо вам большое за неравнодушную позицию и за пакет документов, который вы для меня подготовили. Я сделаю все обращения и направлю их в соответствующие органы», — заверил И. Свиридов.

Жительница района по имени Ольга рассказала, что в этом месте отсутствуют легальные подъездные пути, почва непригодна для строительства. Кроме того, по ее словам, жители опасаются, что придомовой территорией для комплекса станет сам парк. «Уже идет огромная техногенная нагрузка на парк, погибают деревья, растительность. Раньше здесь люди катались, гуляли, теперь это невозможно.

Тут также находится режимный опасный объект — газорегуляторный пункт „Щукино“, который питает „Москву-Сити“, Ходынское поле. Здесь газовые трубы очень высокого давления», — пояснила она.

В свою очередь муниципальный депутат района Хорошево-Мневники Роман Трифонов отметил, что строительство оказывает негативное влияние и на располагающийся рядом стадион.

«Стадиона эта проблема касается напрямую — через его территорию проводятся коммуникации. На стадионе невозможен нормальный тренировочный процесс, все раскопано, ездит строительная техника. Боксерский клуб, который здесь был, буквально уничтожен стройкой. Он стоял на краю котлована, и когда котлован начали разрабатывать, там начались обвалы», — пояснил он.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.