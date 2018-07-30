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Под Астаной раскопали царский курган
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Под Астаной раскопали царский курган 

Мир24 1 час назад
Царский курган эпохи саков (I тыс. до н. э. — первые века н. э.) нашли археологи в окрестностях Астаны, передает телеканал «МИР 24».
Исследователи еще не вскрыли основное погребальное сооружение, но уже уверены, что оно принадлежало знатной особе и относится к первому тысячелетию до нашей эры.
Четырехметровый курган использовался в качестве некрополя и позже. Так, в его верхних слоях специалисты обнаружили семь погребений — XV-XVI веков. В них найдены украшения — бронзовые серьги, серебряные пряжки и медное кольцо.
Курган расположен в урочище Куйгенжар. Известно, что его гранитные плиты доставлялись с берегов реки Нура.
«Мы ведем раскопки этого кургана уже третью неделю. За это время мы опустились до материка, где было сделано первоначальное захоронение. Сейчас вы можете наблюдать две могильные ямы, в которых лежал очень высокий по социальному статусу человек. Это захоронение было сделано в раннем железном веке», — пояснил участник экспедиции Павел Кучеров.
Вокруг сакского могильника до сих пор хоронят умерших. Рядом находится и современное кладбище.
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