Почему Монголия перешла с латиницы на русский алфавит 

Главное достояние любого народа — это его язык и письменность. Они придают самобытность, позволяют утвердить национальную идентичность, выделиться среди других. За свою многовековую историю монголы успели перепробовать около десяти различных алфавитов, сейчас этот народ, в основном, использует кириллицу. Как потомки завоевателей, основавших Золотую Орду, перешли на письменность, сходную с русской? И почему не латиница или старомонгольское письмо?
Алфавитов много, язык один
Разработать алфавит, подходящий для монгольского языка и всех его диалектов, пытались многие. Сам легендарный полководец Чингисхан, создавая огромную империю, озаботился необходимостью завести документооборот, чтобы записывать приказы и составлять договоры. Есть легенда, что в 1204 году после победы над племенем найманов монголы захватили в плен писца, которого звали Тататунга. По приказу Чингисхана он создал для завоевателей письменность, основанную на родном для него уйгурском алфавите. Все документы Золотой Орды были составлены с использованием разработок пленного писца. Характерной особенностью старомонгольской письменности является ее вертикальная направленность: слова пишутся сверху вниз, а строчки располагаются слева направо. Некоторые исследователи объясняют этот факт тем, что воину, скачущему на своем боевом коне, легче было читать свитки, составленные именно таким образом. В 90-е годы XX века на родине Чингисхана старомонгольской письменности был возвращен официальный статус, но сфера ее применения ограничена логотипами фирм и названиями организаций, поскольку этот алфавит устарел, он не соответствует современному произношению. Кроме того, старомонгольская письменность не удобна для работы за компьютером. [С-BLOCK] Впрочем, модифицированный вариант этого алфавита используется во Внутренней Монголии — регионе Китая, где основное население составляют потомки легендарных завоевателей. В дальнейшем существовало еще несколько вариантов монгольской письменности. Например, в конце XIII века тибетский монах Пагба-лама (Дромтон Чогьял Пагпа) разработал так называемое квадратное письмо, основанное на символах китайской фонетики. А в 1648 году еще один монах — Зая-Пандита Ойратский — создал тодо-бичиг (ясное письмо), ориентируясь на тибетскую письменность и санскрит. Монгольский ученый Богдо Дзанабадзар в конце XVII века разработал соëмбо, а бурятский монах Агван Доржиев (1850-1938 гг.) — вагиндру. Главной целью этих ученых было создание алфавита, наиболее подходящего для перевода священных текстов на монгольский.
Письменность — вопрос политический
Использование тех или иных символов для записи языка — это не столько вопрос удобства и лингвистического соответствия, сколько выбор сферы политического влияния. Применяя один алфавит, народы неизбежно сближаются, входят в общее культурное пространство. В ХХ веке Монголия, как и многие другие страны, активно стремилась к самоопределению, поэтому реформа письменности была неизбежной. Революционные преобразования в этом азиатском государстве начались в 1921 году, вскоре на всей территории Монголии была установлена социалистическая власть. Новое руководство задумало отказаться от старомонгольской письменности, использовавшейся для перевода идеологически чуждых коммунистам религиозных текстов, и перейти на латиницу. Однако реформаторы натолкнулись на решительное сопротивление многих представителей местной интеллигенции, одни из которых были сторонниками модификации старомонгольской письменности, а другие утверждали, что латиница не подходит для их языка. После обвинений в национализме и волны репрессий второй половины 30-х годов ХХ века у реформаторов от языкознания просто не осталось противников. Латиница была официально утверждена в Монголии 1 февраля 1941 года, модифицированный вариант этого алфавита стал использоваться для печати газет и книг. Но не прошло и двух месяцев, как это решение руководства страны было отменено. И 25 марта 1941 года народу объявили о скором переходе на кириллицу. С 1946 года этот алфавит стали использовать все СМИ, а с 1950 года на нем начали составлять юридические документы. [С-BLOCK] Безусловно, выбор в пользу кириллицы был сделан монгольскими властями под давлением со стороны СССР. В то время языки всех народов РСФСР, Средней Азии и соседних государств, находившихся под сильным влиянием Москвы, были в приказном порядке переведены на кириллический алфавит. Только у жителей Внутренней Монголии, входящей в состав КНР, осталась прежняя вертикальная письменность. В результате, представители одного народа, разделенные границей, пользуются двумя разными алфавитами и не всегда понимают друг друга. В 1975 году под руководством Мао Цзедуна началась подготовка к переводу языка Внутренней Монголии на латиницу, но смерть главы китайской коммунистической партии не позволила осуществиться этому плану. Сейчас некоторые монголы, являющиеся гражданами КНР, используют кириллицу, чтобы подчеркнуть свою национальную идентичность в противовес ассимилирующему влиянию китайских властей.
Кириллица или латиница?
В отличие от русского алфавита в монгольском варианте кириллицы есть две дополнительные буквы: Ү и Ө. Разработчикам удалось разграничить диалектные звучания звуков Ч и Ц, Ж и З, Г и Х, О и У, Ө и Ү. И все же, полной корреляции между написанием и произношением такой вариант письменности не дает. Хотя латиницу тоже нельзя назвать подходящим алфавитом для монгольского языка, в таком варианте письменности есть свои недостатки. Далеко не все звуки совпадают при написании и произношении. В 1990-е годы на волне отказа от коммунистической идеологии и поиска дальнейшего пути развития была попытка вернуть старомонгольскую письменность, но она завершилась неудачей. Этот алфавит уже не соответствует веяниям времени, а переводить все научные термины, формулы, учебники и делопроизводство в стране на вертикальный вариант написания оказалось нецелесообразным, затратным и трудоемким процессом. Такая реформа потребовала бы много времени: пришлось бы ждать, когда учителями начнут работать представители следующего поколения, получившего образование на старомонгольском. В результате, придав исконному алфавиту статус официального, монголы используют его лишь в декоративных целях, продолжая писать на кириллице, хотя в стране время от времени и раздаются призывы к переходу на латиницу. Желая продемонстрировать свою национальную независимость, в конце ХХ — начале XXI века государства Средней Азии отказались от кириллического алфавита, навязанного им в эпоху СССР. Даже в Татарстане, входящем в состав России, пошли разговоры о реформе письменности. Этот процесс активно лоббирует Турция, которая перешла на латиницу в 1928 году, а также ее союзники по НАТО — Великобритания и США, заинтересованные в распространении своего культурного влияния в Азии. [С-BLOCK] Однако переход Монголии на латиницу маловероятен сразу по нескольким причинам. Во-первых, эта страна не относится к числу тюркоязычных государств, в отличие от соседей из Средней Азии, и поэтому мнение официальной Анкары не имеет большого значения в Улан-Баторе. Во-вторых, у монголов нет сильного желания дистанцироваться от России. Несмотря на репрессии 30-х годов ХХ века, в этой стране помнят и хорошее, что было сделано с помощью СССР: строительство предприятий, больниц, образовательных центров, объектов инфраструктуры. В-третьих, жители Монголии опасаются усиления влияния Китая, стремящегося ассимилировать все соседние народы. Кириллица служит своеобразным культурным буфером, не позволяющим лишить монголов национальной самобытности. Кроме того, как мы упоминали выше, латиница также не вполне подходит для монгольского языка, как и кириллица. Поэтому особого смысла менять один алфавит на другой жители этой страны не видят.