Члены ОНК Москвы впервые проверили судебно-психиатрическое учреждение

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы впервые реализовали новые полномочия в части проверки медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь и проводящих судебно-психиатрические экспертизы. Об этом ТАСС сообщил в понедельник член ОНК Москвы Павел Пятницкий.

"В понедельник члены ОНК впервые в истории общественного контроля реализовали предоставленные недавно вступившими в силу поправками полномочия на проверку медучреждений, оказывающих психиатрическую помощь и проводящих судебно-медицинскую экспертизу. В рамках проверки члены комиссии посетили государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского", — сказал он.

"Нами были проверены приемное отделение, санпропускник, а также посещены палаты и прогулочные дворики, а также места общего пользования и приема пищи. Члены комиссии зафиксировали чистоту, доброжелательное отношение персонала и охраны к пациентам. В ходе проверки жалоб и замечаний на условия содержания не поступило", — проинформировал он.

Пятницкий рассказал, что палаты в институте Сербского «просторные, светлые, чистые». «Большинство палат многоместные, однако привычной для СИЗО тесноты нет, у каждого пациента есть достаточно свободного жизненного пространства», — продолжил собеседник агентства. Он отметил, что бытовые условия пациентов почти такие же, как в обычной больнице: например, можно смотреть телевизор в специальной комнате, пользоваться холодильником.

"Члены ОНК особо отметили конструктивный подход ко взаимодействию по соблюдению законных прав и свобод пациентов и готовность сотрудничества с комиссией со стороны руководства, в первую очередь со стороны генерального директора центра Зураба Кекелидзе ", — заключил правозащитник.