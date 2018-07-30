Несогласных с пенсионной реформой политологов вносят в стоп-листы

«Шторму» стало известно, что администрация президента (АП) провела переговоры с известными политологами на предмет их поддержки пенсионной реформы и положительных комментариев. Как рассказали некоторые из них, от предложений сотрудничества они отказались и теперь будут внесены в стоп-листы нежелательных экспертов. Другой политолог, который вхож в АП, сообщил, что в администрации сильно обеспокоены ситуацией с пенсионной реформой и сразу после митингов протеста провели совещание. Однако пока эффективных мер по убеждению россиян в плюсах повышения пенсионного возраста власти не придумали.

«Со мной перестали контактировать в АП после того, как я отказался изменить свое мнение о пенсионной реформе и выступить в ее поддержку. Но я отказался от этого предложения, так как поддерживать пенсионную реформу в ее нынешнем виде невозможно», — рассказал «Шторму» на условии анонимности политолог, заявивший, что все отказавшиеся эксперты попадают в стоп-листы для сотрудничества и цитирования федеральных СМИ.

По его словам, вместо того чтобы привлечь экспертов в качестве некого мозгового центра для разработки дорожной карты, АП фактически раздает им агитационные методические пособия, которые они должны озвучивать. Однако эксперт убежден, что ни к какому положительную эффекту эта «пропаганда» не приведет.

«Либо ты делаешь так, как мы скажем, либо идешь лесом. Но согласиться на это предложение для любого уважающего себя эксперта значит потерять репутацию. Хоть меня будут пытать и убивать, я этого не произнесу», — рассказал другой знакомый с ситуацией политолог, считающий, что выполнять команду «хвалить реформу» — бессмысленно.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев подтвердил «Шторму» информацию об активной работе АП с политологами и о том, что им нужно говорить гражданам.

«Я это сейчас замечаю по своим коллегам, по тому, что они пишут в соцсетях и говорят в СМИ. Думаю, что это кризис профессии, потому что теперь эксперт — агитатор-пропагандист. Хотя на самом деле эксперт — это человек, который предлагает варианты решения проблем. И мне кажется, либо это недооценка возможностей экспертов, либо их возможности реально просчитаны и на большее они не способны», — рассуждает Калачев.

По его словам, агитация за пенсионную реформу изначально была проработана очень плохо.

«Пенсионная реформа должна была давать обществу ответы на целый ряд вопросов. Не только о пенсионном возрасте, но и о безработице, о трудовых правах людей предпенсионного возраста, о переквалификации и других… Но вместо этого сейчас нанимаются блогеры и эксперты, которые должны говорить то, что надо», — говорит Калачев, считающий, что никто этим заказным мнениям не верит.

Напомним, что с инициативой провести пенсионную реформу в разгар чемпионата мира по футболу выступило правительство России , которое предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году, а для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году.

Также данный документ раскритиковал глава Счетной палаты Алексей Кудрин . «Основной целью законопроекта является повышение пенсионного обеспечения граждан. При этом законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что может быть доработано при его рассмотрении Государственной думой во II чтении», — говорится в отзыве Счетной палаты на законопроект.

Также недочетом в Счетной палате считают, что авторы документа не дали четкого определения того, при каких условиях пенсионная система будет считаться финансово устойчивой, и упрекнули авторов реформы в отсутствии прогнозов изменения количества получателей пенсий.

«Вот конкретное предложение к сентябрю, когда будут приниматься поправки (в законопроект), для того чтобы осознанно принимать решение, дать информацию по регионам, а не общую температуру по больнице — продолжительность жизни в стране такая-то», — обратилась Нарусова к руководству Совета Федерации, предложив дать свой отзыв на законопроект.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов считает, что с помощью блогеров и экспертов поменять среди населения мнение о пенсионной реформе невозможно, так как в такой форме это вызывает лишь негодование. По его мнению, единственный шанс это изменить — пойти на уступки и серьезно отредактировать законопроект.

«Те эксперты, которые мало-мальски независимы, понимают что их репутация очень сильно пострадает, если они начнут говорить о том, что пенсионная реформа — замечательная, а правительство России — такое эффективное и умеренное. Они пострадают очень серьезно. Но если этим людям нечего терять и у них есть один работодатель, они могут эту тему комментировать как угодно. Но никакие политологи ничего не смогут изменить по сути реформы, сколько бы они ни получали указаний и грантов», — рассуждает эксперт.

Колташов напоминает, что реформа уже нанесла власти — не только правительству, но и президенту — серьезный урон, понизив их рейтинг. По мнению эксперта, если уступок не последует, то напряженность в обществе будет сохраняться и нарастать.