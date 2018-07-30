«Сделка с совестью»: в США появились онлайн ставки на убийство президента

США можно сделать ставку на убийство Дональда Трампа . Российские букмекеры рассказали «360», ожидаются ли подобные развлечения в нашей стране.

Британское сетевое издание The Independent опубликовало новость о появлении онлайн рынков, которые позволяют людям делать ставки на смерть известных людей с использованием криптовалюты.

Эксперты поясняют, что открытые ставки на убийство Трампа или любого другого человека напрямую не требуют их смерти. Однако сам характер услуги означает, что пользователей побуждают либо совершить убийства, либо заплатить за них.

Директор по стратегическому развитию издания «Рейтинг Букмекеров» Алексей Ткачук прокомментировал новость в беседе с «360». «Делать подобные ставки — неэтично, так же как и делать ставки на катастрофы. Однако в мире подобные прецеденты уже были. В 2008 году одна зарубежная букмекерская контора получала запрос на ставку на возможное убийство Барака Обамы . Это было бы законно, но это была сделка с совестью, и поэтому букмекеры отказались от запроса», — сказал Ткачук.

По словам эксперта, легальные российские букмекеры никогда не принимали и не станут принимать ставок на убийство, так как среди профессионалов есть свой кодекс чести.