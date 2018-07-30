Орешкин призвал крымчан развивать бизнес-инициативы в регионе

Ранее крымские власти заявили, что отсутствие крупных сетевых компаний в Крыму сказывается на конкуренции в регионе.

"Я считаю очень важным поддерживать предпринимательскую инициативу, которая есть внутри Крыма. Крым — это уникальный субъект. Больше 60% занято именно в сегменте малого и среднего предпринимательства. Не нужно ждать крупных сетевых корпораций, нужно делать бизнес своим руками, что может гораздо больше успехов принести Крыму, чем приход какой-нибудь крупной глобальной сети", — сказал Орешкин журналистам.

Министр в рамках рабочего визита в Крым посетил Дом предпринимателя, где ему презентовали сервисную модель поддержки предпринимателей, а также автоматизированную систему «Малый бизнес».