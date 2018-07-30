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Орешкин призвал крымчан развивать бизнес-инициативы в регионе
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Орешкин призвал крымчан развивать бизнес-инициативы в регионе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал крымчан не дожидаться прихода в регион крупных сетевых компаний, а делать ставку на развитие собственной предпринимательской инициативы.
Ранее крымские власти заявили, что отсутствие крупных сетевых компаний в Крыму сказывается на конкуренции в регионе.
"Я считаю очень важным поддерживать предпринимательскую инициативу, которая есть внутри Крыма. Крым — это уникальный субъект. Больше 60% занято именно в сегменте малого и среднего предпринимательства. Не нужно ждать крупных сетевых корпораций, нужно делать бизнес своим руками, что может гораздо больше успехов принести Крыму, чем приход какой-нибудь крупной глобальной сети", — сказал Орешкин журналистам.
Министр в рамках рабочего визита в Крым посетил Дом предпринимателя, где ему презентовали сервисную модель поддержки предпринимателей, а также автоматизированную систему «Малый бизнес».
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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