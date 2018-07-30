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Первое в этом году судно со стройматериалами для ПАТЭС отправилось на Чукотку
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Первое в этом году судно со стройматериалами для ПАТЭС отправилось на Чукотку 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Первое в 2018 году грузовое судно «Александр Сибиряков» отправилось на Чукотку с очередной партией строительных материалов, необходимых для создания береговой инфраструктуры к первому в мире плавучему энергоблоку «Академик Ломоносов». Об этом говорится в сообщении концерна «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома").
"Грузовое судно «Александр Сибиряков» доставит для ПАТЭС из Архангельска почти 10 тысяч тонн груза, в том числе строительные материалы (песок, щебень, цемент), металлоконструкции, а также дополнительную строительную технику для обеспечения работ по строительству гиhttp://tass.ru/ekonomika/5405891дротехнических сооружений (ГТС) и береговой инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Прибытие груза к месту назначения планируется в первой половине августа текущего года. Второе судно — «Инженер Трубин» уже готовится к загрузке дополнительной партией строительных материалов в порту Архангельска 5 августа, а третье — "Иоганн Махмасталь" — 25 августа 2018 года.
После завершения разгрузки прибывшие материалы позволят продолжить производство работ на площадке строительства в соответствии с генеральным графиком и обеспечить задел на весь межнавигационный период до 2019 года, отмечает «Росэнергоатом».
Как сообщалось, 25 июля 2018 года на плавучем энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов» (входит в состав комплекса ПАТЭС), который находится в настоящее время на площадке ФГУП «Атомфлот» (дочернее подразделение Росатома), в Мурманске стартовала первая загрузка ядерного топлива в реакторы.
"Академик Ломоносов" в 2019 году будет отбуксирован в морской порт города Певека, где в настоящее время ведутся все необходимые строительные работы по созданию инфраструктуры на берегу, в том числе комплекса зданий, гидротехнических сооружений (ГТС) и береговой площадки, призванных обеспечить безопасную стоянку энергоблока и приемку с него энергомоста в месте, где будут проходить электрические связи и выдача энергии на берег. Энергоблок станет основной частью самой северной и единственной в мире ПАТЭС, и обеспечит Чукотский АО электроэнергией, заместив выбывающие устаревшие мощности.
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