Первое в этом году судно со стройматериалами для ПАТЭС отправилось на Чукотку

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Первое в 2018 году грузовое судно «Александр Сибиряков» отправилось на Чукотку с очередной партией строительных материалов, необходимых для создания береговой инфраструктуры к первому в мире плавучему энергоблоку «Академик Ломоносов». Об этом говорится в сообщении концерна «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома" ).

"Грузовое судно «Александр Сибиряков» доставит для ПАТЭС из Архангельска почти 10 тысяч тонн груза, в том числе строительные материалы (песок, щебень, цемент), металлоконструкции, а также дополнительную строительную технику для обеспечения работ по строительству гиhttp://tass.ru/ekonomika/5405891дротехнических сооружений (ГТС) и береговой инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Прибытие груза к месту назначения планируется в первой половине августа текущего года. Второе судно — «Инженер Трубин» уже готовится к загрузке дополнительной партией строительных материалов в порту Архангельска 5 августа, а третье — " Иоганн Махмасталь " — 25 августа 2018 года.

После завершения разгрузки прибывшие материалы позволят продолжить производство работ на площадке строительства в соответствии с генеральным графиком и обеспечить задел на весь межнавигационный период до 2019 года, отмечает «Росэнергоатом».

Как сообщалось, 25 июля 2018 года на плавучем энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов» (входит в состав комплекса ПАТЭС), который находится в настоящее время на площадке ФГУП «Атомфлот» (дочернее подразделение Росатома), в Мурманске стартовала первая загрузка ядерного топлива в реакторы.

"Академик Ломоносов" в 2019 году будет отбуксирован в морской порт города Певека, где в настоящее время ведутся все необходимые строительные работы по созданию инфраструктуры на берегу, в том числе комплекса зданий, гидротехнических сооружений (ГТС) и береговой площадки, призванных обеспечить безопасную стоянку энергоблока и приемку с него энергомоста в месте, где будут проходить электрические связи и выдача энергии на берег. Энергоблок станет основной частью самой северной и единственной в мире ПАТЭС, и обеспечит Чукотский АО электроэнергией, заместив выбывающие устаревшие мощности.