Брайан Бенчковски работал на российский банк, а сейчас стал человеком Трампа в Минюсте

В жестком состязании на звание худшего назначенца Трампа у нас появился новый участник.

Это Брайан Бенчковски (Brian Benczkowski), утвержденный на прошлой неделе на очень важный пост помощника генерального прокурора. У него нет почти никакого опыта работы в этой сфере, если не считать допуск к юридической практике.

Но будучи бывшим сотрудником и близким другом генерального прокурора Джеффа Сешнса , Бенчковски занимал должность в переходной команде избранного президента Трампа, и тот к нему прислушивается. А еще у него есть связи с российским «Альфа-банком» — и все это в момент, когда Россия в Белом доме обрела статус самой привилегированной страны.

Из-за работы Бенчковски на «Альфа-банк» администрации пришлось очень нелегко, когда она добивалась назначения этого человека на должность. В начале 2017 года, когда переходный период завершился, Бенчковски вернулся к своей частной юридической практике. Он согласился представлять «Альфа-банк», когда тот боролся с обвинениями в подозрительных связях с фирмой Трампа «Трамп Организейшн» (Trump Organization). Он также привлек к суду издание «Баззфид» (BuzzFeed) за публикацию досье Стила, действуя по поручению этого банка.

В июне 2017 года Трамп предложил кандидатуру Бенчковски на должность руководителя уголовного управления Министерства юстиции . Бенчковски скрыл то обстоятельство, что работал на «Альфа-банк». Когда демократы из юридического комитета обнаружили в секретных документах ФБР , что «Альфа-банк» был клиентом Бенчковски, они прижали его к стенке. Бенчковски сказал, что он ничего не скрывал, а лишь соблюдал условия контракта со своим клиентом, от которых тот впоследствии отказался.

Когда это дело вскрылось, Бенчковски согласился взять самоотвод и не участвовать в делах, касающихся «Альфа-банка», которому отдают предпочтение миллиардеры, близкие к Владимиру Путину . Но он отказался взять самоотвод по тем делам, которые связаны с материнской компанией банка «Альфа-Групп». Это все равно, что наркоман отказывается от крэка, но не от кокаина.

Любопытно, почему Бенчковски получил столь лакомую должность руководителя уголовного управления Минюста, если раньше занимал в правительстве чаще политические, нежели юридические посты. Даже среди назначенцев Трампа, которые не обладают соответствующим опытом, Бенчковски занимает особое место. В уголовном управлении работают 700 прокуроров, которые являются сливками американского юридического сообщества и расследуют самые сложные и деликатные дела, начиная с коррупции во власти и заканчивая организованной преступностью и отмыванием денег. Какую пользу может принести этому управлению руководитель, который в зале суда бывал только в качестве члена жюри присяжных? У Бенчковски было очень мало шансов получить должность рядового прокурора, а теперь у него в подчинении будет целый батальон таких прокуроров.

А слушать его будет один человек. Связь с «Альфа-банком» не является минусом. Это скорее плюс для президента-русофила, который Путину доверяет больше, чем руководителям своих спецслужб, который в пух и прах разнес генерального прокурора Сешнса за отказ от участия в расследовании действий России, и который часто угрожает закрыть это расследование. Когда сенатор Дик Дурбин (Dick Durbin) и другие демократы из юридического комитета узнали об этом конфликте, они направили Трампу письмо с просьбой отменить выдвижение Бенчковски.

Трамп не отменил, и Бенчковски осмелел. Теперь он отказывается взять самоотвод от участия в расследовании дела по России. Голосование по его кандидатуре откладывали целый год, а потом провели внезапно в одну из самых загруженных недель года, когда все внимание было приковано к назначению в Верховный суд и к Хельсинки . Бенчковски прошел по партийному списку, набрав 51 голос (48 против). С республиканцами голосовал только сенатор Джо Манчин (Joe Manchin) из Западной Виргинии, где Трамп победил с перевесом более чем в 40 пунктов.

Бывший американский прокурор, а ныне сенатор Шелдон Уайтхаус (Sheldon Whitehouse) отметил, что теперь Бенчковски получил прекрасную возможность для вмешательства. После этого он проголосовал против кандидатуры трамповского выдвиженца. А вмешиваться Бенчковски сможет, осуществляя «надзорный контроль за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера и за уголовным расследованием южного района Нью-Йорка ». Это означает, что он сможет делать то, чего не может делать взявший самоотвод Сешнс, чего не захотел делать заместитель генерального прокурора Род Розенштейн (Rod Rosenstein) и в чем отчаянно нуждается Трамп: он сможет выступить в качестве обратного канала связи между расследованием Мюллера, Трампом и его адвокатами.

Два комитета палаты представителей безуспешно пытались добиться этого весь прошлый год. На прошлой неделе республиканцы из палаты представителей Марк Медоуз (Mark Meadows) и Джим Джордан (Jim Jordan) подали против Розенштейна пять пунктов импичмента, которые могут быть применены за невыполнение распоряжений суда, если тот не предоставит им требуемые документы из расследования Мюллера.

Таким образом, у Бенчковски появился хороший шанс одержать верх над главным претендентом на звание худшего назначенца Трампа, каким является министр внутренних дел Райан Зинке (Ryan Zinke). Против министра на этой неделе начато уже одиннадцатое служебное расследование. На сей раз дело касается причастности Зинке к созданию миниатюрного Диснейленда вокруг парка в его родном городе Уайтфиш, штат Монтана . Министр недавно произнес речь, в которой извинился за медлительное исполнение приказов Трампа. В такой медлительности он обвинил своих сотрудников, 30% которых оказывают ему сопротивление и «не проявляют верности флагу». О чьем флаге идет речь, позвольте спросить?

Будем надеяться, что это не флаг Трампа (да, такой есть), а другой флаг, который Зинке поднимает и опускает в нерабочее время, когда не занят заискиванием перед президентом. Будем также надеяться, что именно этот флаг Бенчковски видит развевающимся над Министерством юстиции, когда приезжает по утрам на работу. Что это флаг, который гордо реет над всей нацией. А мы посмотрим, какому флагу Бенчковски будет отдавать честь.