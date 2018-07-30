Борьба протекционизма и либерализма. Кто пострадает в торговых войнах?

Риторика в торговых противостояниях не утихает с самого начала года, периодически обостряясь из-за решений сторон.

В воскресном интервью CNN советник президента США Дональда Трампа Лоурен Кадлоу обвинил Китай в развале системы международных отношений. По его словам, тот играет не по правилам и именно эту несправедливость нынешняя администрация пытается исправить.

Буквально несколькими днями ранее на саммите БРИКС ЮАР председатель Китая Си Цзиньпин призвал отказаться от торговых войн и напомнил, что все страны должны соблюдать международное право «вне зависимости от их величины».

"Жертвы" и сопутствующий ущерб

Так или иначе введение новых пошлин заденет все заинтересованные страны — в большей или меньшей степени. К такому выводу пришли аналитики Fitch в недавно опубликованном прогнозе. По расчетам агентства, эскалация мирового торгового противостояния приведет к снижению темпов роста мировой экономики с 3,2 до 2,8%. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) примерно так же оценили возможные последствия.

Больше всего, по мнению экспертов Fitch, достанется США, Канаде Мексике . Темпы роста ВВП первых двух стран рискуют снизиться на 0,8% и 1% в 2019 и 2020 годах соответственно. А экономика Мексики может потерять 1,7% и 1,5% в росте за эти же два года.

При этом ЕС и самый яростный противник США в этом противостоянии — Китай отделаются, по мнению агентства, легче всего. Экономика Европы в 2020 году даже сможет похвастаться приростом.

Появились и первые компании, которые заявили о влиянии новых американских пошлин на их деятельность. Так, Coca-Cola объявила о повышении цен на свои основные напитки в ответ на рост цен на металл из-за введенных США пошлин на алюминий, из которого и производятся банки для знаменитой газировки. Об этом телеканалу CNBC сообщил глава компании Джеймс Куинси . «Пошлины на металлы — один из немногих факторов, из-за которого мы были вынуждены объявить о повышении цен в середине этого года», — отметил он.

Но старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара Сергей Жаворонков не согласен с выводами рейтингового агентства и считает, что именно Китай пострадает сильнее всего.

"Китайская продукция, экспортируемая в США, остается невысокого качества. А потому ее легко заместить как местными товарами, так и товарами из других стран. При этом сам Китай от американского экспорта отказаться не сможет. Хотя он намного меньше, но состоит из двух важных статей — высокотехнологичной продукции и соевых бобов. Последние по большому счету кроме США и Бразилии мало где производятся и являются кормом для очень популярных в Китае свиней", — объяснил эксперт.

Своя рубашка ближе к телу

По оценкам Fitch, темпы роста российской экономики могут упасть на 0,6% в 2019 году и на 0,7% в 2020 году. Сергей Жаворонков назвал самым серьезным последствием для отечественной экономики — удар по экспорту алюминия.

Агентство АКРА прогнозирует падение российского экспорта алюминия в 2018 году на 5–10%. Но это произойдет под влиянием не столько новых пошлин, сколько из-за санкций, введенных против "Русала"

Профессор Института торговой промышленности НИУ ВШЭ Владимир Зуев считает, что рано давать оценки, какие страны и насколько пострадают в торговых противостояниях: «Ситуация все еще очень неоднозначная. Трудно делать какие-то расчеты. Мы видим, что заявления постоянно меняются, а это значит, что у стран нет устоявшейся политики на конкретную линию поведения».

Он отметил в действиях США рациональное зерно. «Развивающиеся страны традиционно получали больше преференций от развитых в торговом режиме. Китай сейчас уже не развивающаяся страна. Но ему удобно себя таковой считать, чтобы пользоваться все теми же привилегиями», — уточнил эксперт. Он отметил реальную необходимость пересмотреть условия взаимоотношений развитых стран с якобы еще развивающимися, которые теснят первые с их же рынков.

Впрочем, в Fitch объяснили, что прогноз строится на предположении о введении новых пошлин США.

Частичная готовность к диалогу

В то время как мир опасается введения новых пошлин США, страна демонстрирует готовность идти навстречу отдельным международным партнерам.

Так, ранее стало известно, что США пообещали не вводить новых пошлин для ЕС, о которых заявлял Дональд Трамп, во время перегеворов по стали и алюминию. На пятничной встрече американского президента и главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера на прошлой неделе стороны договорились начать работу над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров и над созданием рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. В обмен на полученные уступки Евросоюз согласился увеличить импорт американского сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции, в частности соевых бобов.

С китайскими партнерами такой конкретики пока нет. Ранее представитель Госсовета Китая Гуо Вэймин напомнил об открытости страны для международного сотрудничества: «Мы стремимся к экономической глобализации и торговой свободе, мы против торгового протекционизма». И хотя Китай не хочет торговой войны, он готов защищаться, подчеркнул политик.

Сергей Жаворонков прогнозирует, что с Канадой США тоже будет вполне логично договориться. При этом он не ожидает каких-то глобальных коллапсов и кризисов из-за нынешних действий США, так как американские пошлины находятся на исторически низком уровне.

Поменялись местами

Прогноз Fitch и заявления администрации США о новых договоренностях с ЕС пришлись аккурат к началу десятого саммита БРИКС, который состоялся 25–27 июля в южноафриканском Йоханнесбурге . Впрочем, в итоговой декларации встречи из 102 пунктов ни в одном не упоминаются ни США, ни Трамп.

Страны — участницы организации отметили свою приверженность нормам ВТО при решении международных споров. В ходе саммита «направлен мощный сигнал в части сохранения ВТО, против протекционизма и изменения правил торговли», отметил президент России Владимир Путин по итогам визита в ЮАР. Ранее Россия уже пожаловалась в ВТО на пошлины США вслед за Китаем, Индией, Канадой, Мексикой, Норвегией и ЕС.

Непосредственно в ходе саммита Си Цзиньпин заявил о возможности БРИКС сообща создать новую систему международных отношений. Председатель Китая обратил особое внимание на то, что государства организации «должны придерживаться принципов мультилатерализма (организации международных отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами — прим. ТАСС ) в торговле и принципов ООН , норм международного права и основ межгосударственных связей». Коснувшись вопросов торгово-экономического взаимодействия внутри БРИКС и на международной арене, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость «либерализации торговли и инвестиций и отказа от протекционизма».

По мнению Владимира Зуева, сейчас сложилась очень парадоксальная ситуация. «США, которые традиционно выступали за либерализацию внешней торговли, оказались на стороне протекционистов. А Россия и партнеры по БРИКС, которые всегда выступали за защиту своих молодых, неокрепших рынков, наоборот, оказываются на стороне тех, кто выступает за либерализацию международной торговли. Мир перевернулся. Интересно, насколько последовательными теперь будут их позиции. Это важно потому, что если БРИКС начнет отстаивать либерализацию, то резко вырастут шансы на общую либерализацию всей мировой торговли».

Директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая назвал прошедший саммит демонстрацией единства новых центров силы в условиях раскола между странами Запада. Он уверен, что БРИКС закрепит за собой роль трибуны для выражения интересов всех развивающихся стран. «Я думаю, что это во многом созвучно с подходами и интересами России. Для нашей страны важно то, что БРИКС начинает свое новое десятилетие в момент, когда Россия находится в сложных отношениях с Западом. Эта организация становится надежным тылом в наших отношениях с США», — заключил Толорая.

Арина Раксина