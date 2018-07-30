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Американский политик разозлился на «детектор педофилов» и сбежал с интервью
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Американский политик разозлился на «детектор педофилов» и сбежал с интервью 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британский актер и комик Саша Барон Коэн разыграл бывшего губернатора американского штата Алабама Роя Мура, устроив ему проверку на педофилию в рамках сатирического шоу Who is America?. Интервью доступно на YouTube-канале SHOWTIME.
Розыгрыш связан с неоднократными обвинениями в адрес политика в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним девушкам. Согласно данным, представленным в суде, одной из пострадавших было всего 14 лет, однако Мур отрицает все обвинения. В настоящее время судебные разбирательства продолжаются.
Коэн предстал перед собеседником в образе полковника Моссада Эррана Морада. Он продемонстрировал Муру новый израильский гаджет — детектор сексуальных преступников. По словам «полковника», технология способна запросто идентифицировать педофилов.
После этого актер достал приспособление, по форме напоминающее ручной металлодетектор. Мужчина заявил, что устройство начнет пищать, если провести им над телом извращенца. Сначала Коэн помахал детектором вокруг своей груди, а затем поднес его к руке политика: в этот момент девайс моментально запищал.
«Наверное, здесь какая-то ошибка. Он работает неправильно… Это ваша куртка? Вы одалживали ее кому-то еще?» — спросил Коэн у собеседника. Рассерженный Мур ответил, что женат уже 33 года и его никогда не обвиняли в таких вещах. Мужчина резко встал с кресла и попросил закончить интервью. Позднее политик пообещал подать в суд на британского комика.
С момента запуска шоу Who is America? Коэн уже успел разыграть нескольких политических деятелей. В частности, он заставил члена палаты представителей Конгресса штата Джорджия Джейсона Спенсера кричать слово «нигер», а также снять трусы «для запугивания террористов».
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