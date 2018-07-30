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Самый эффективный МФЦ расширят в Приморье
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Самый эффективный МФЦ расширят в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Краевой многофункциональный центр «Мои документы», расположенный на Борисенко, 102 во Владивостоке скоро переедет в новое просторное здание по поручению главы края Андрея Тарасенко. Помещение, где будет располагаться МФЦ, проинспектировал вице-губернатор Андрей Ларин.
По словам директора краевого МФЦ Сергея Александрова, новое здание расположено в нескольких метрах от прежнего.
«Это бывшее помещение энерготехникума, которое уже не используется. Его площадь составляет около 1,8 тысяч квадратных метров, а это значит, что здесь мы сможем сделать просторный и комфортный центр приема граждан, соответствующий всем требованиям», — отметил он.
Необходимость переезда обусловлена высокой популярностью краевого МФЦ.
«В день мы принимаем несколько сотен человек. Все новые услуги сначала тестируются в нашем многофункциональном центре, а потом мы обучаем коллег из муниципалитетов. Люди доверяют нам и зачастую едут сюда даже из других районов», — сообщил Сергей Александров.
С ростом популярности центра увеличивается и время ожидания в очереди.
Андрей Ларин подчеркнул, что работа всех загруженных МФЦ края будет постепенно оптимизирована для удобства граждан.
«Краевой МФЦ уже давно перешел на семидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день. Однако при такой загруженности нам нужно увеличивать количество окон приема, расширять зону ожидания. Для этого глава региона Андрей Тарасенко принял решение переместить учреждение в здание, соответствующее требованиям», — отметил вице-губернатор.
Заместитель главы региона осмотрел будущие помещения, которые уже до конца года обретут фирменный дизайн. Проектом предусмотрено создание 25 окон обслуживания, большая и комфортная зона ожидания, кафетерий, парковка, а также зарядная станция для электромобилей.
Ремонт нового помещения планируют завершить к концу 2018 года.
Отметим, многофункциональные центры в Приморье бьют рекорды по посещаемости. За первые шесть месяцев 2018 года их сотрудники по всему краю оказали более 2 миллионов услуг, что в два раза превышает этот показатель за аналогичный период прошлого года.
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