Самый эффективный МФЦ расширят в Приморье

По словам директора краевого МФЦ Сергея Александрова, новое здание расположено в нескольких метрах от прежнего.

«Это бывшее помещение энерготехникума, которое уже не используется. Его площадь составляет около 1,8 тысяч квадратных метров, а это значит, что здесь мы сможем сделать просторный и комфортный центр приема граждан, соответствующий всем требованиям», — отметил он.

Необходимость переезда обусловлена высокой популярностью краевого МФЦ.

«В день мы принимаем несколько сотен человек. Все новые услуги сначала тестируются в нашем многофункциональном центре, а потом мы обучаем коллег из муниципалитетов. Люди доверяют нам и зачастую едут сюда даже из других районов», — сообщил Сергей Александров

С ростом популярности центра увеличивается и время ожидания в очереди.

Андрей Ларин подчеркнул, что работа всех загруженных МФЦ края будет постепенно оптимизирована для удобства граждан.

«Краевой МФЦ уже давно перешел на семидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день. Однако при такой загруженности нам нужно увеличивать количество окон приема, расширять зону ожидания. Для этого глава региона Андрей Тарасенко принял решение переместить учреждение в здание, соответствующее требованиям», — отметил вице-губернатор.

Заместитель главы региона осмотрел будущие помещения, которые уже до конца года обретут фирменный дизайн. Проектом предусмотрено создание 25 окон обслуживания, большая и комфортная зона ожидания, кафетерий, парковка, а также зарядная станция для электромобилей.

Ремонт нового помещения планируют завершить к концу 2018 года.

Отметим, многофункциональные центры в Приморье бьют рекорды по посещаемости. За первые шесть месяцев 2018 года их сотрудники по всему краю оказали более 2 миллионов услуг, что в два раза превышает этот показатель за аналогичный период прошлого года.