КамАЗ проведет в Тольятти День поставщика

Договоренность о проведении мероприятия был достигнута по итогам визита делегации Самарской области на автозавод.

Гости посетили СП «КАММИНЗ КАМА» и завод двигателей, где ознакомились с новым конвейером сборки двигателей Р6. Также была продемонстрирована работа конвейера сборки кабин и главного сборочного конвейера автомобильного завода. Члены делегации отметили высокий уровень организации производства в подразделениях компании. Затем состоялось посещение дочернего предприятия «КАМАЗа» — АО «Камский индустриальный парк „Мастер“.

Представители Самарской области проявили большой интерес к работе КИП „Мастер“, который сегодня объединяет свыше 270 предприятий-резидентов и оказывает содействие развитию поставщиков Камского автогиганта. Они ознакомились с технологией производства автомобильных компонентов, посетив ООО „Тирсан Кардан“, ООО „Завод Машдеталь“ и другие предприятия. Опыт КамАЗа получил высокую оценку Олега Волкова. В частности, было отмечено, что эта производственная площадка может придать импульс для улучшения работы Индустриальных парков Самарской области.

Завершился визит переговорами о перспективах сотрудничества, в ходе которых достигнута договорённость о проведении Дня поставщика ПАО „КАМАЗ“. Мероприятие пройдёт в Тольятти осенью текущего года и соберёт поставщиков „КАМАЗа“ и его дочерних предприятий, а также будет ориентировано на потенциальных поставщиков компании из Самарской области.

»День поставщика — отличная площадка для выстраивания кооперационных связей между автозаводом и производителями автокомпонентов. Буду рад поделиться новостями с действующими партнёрами и найти новых поставщиков для КамАЗа и Группы ОАТ", — отметил генеральный директор Группы ОАТ Сергей Федченко.