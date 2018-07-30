Около 1,5 тыс. вакансий предложили сотрудникам ликвидируемого «Интаугля» в Коми 

СЫКТЫВКАР, 30 июля. /ТАСС/. Крупные российские предприятия предложили более 1,5 тыс. вакансий 1249 сотрудникам ликвидируемого АО «Интауголь», градообразующего предприятия приполярного моногорода Инта в Коми. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по ликвидации компании.
"По данным на 30 июля, 1,5 тыс. вакансий предложили крупные российские предприятия, которые выразили заинтересованность в трудоустройстве работников ликвидируемой шахты «Интауголь». В том числе свыше 500 вакансий готова предложить угледобывающая компания «Колмар», которая объединяет предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Якутии", — указано в сообщении оперативного штаба.
Представители «Колмара» обратились в минтруд Коми с информацией о вакансиях, прорабатываются варианты трудоустройства, решается вопрос о проведении в августе в Инте ярмарки вакансий «Колмара».
Сейчас сотрудникам «Интаугля» выдано 1125 уведомлений о досрочном расторжении трудового договора в связи с решением о прекращении деятельности предприятия. С дальнейшим трудоустройством определились 159 сотрудников, они оформили соответствующие анкеты и написали заявления. Так, 89 трудоустраиваются в АО «Воркутауголь» и подрядную организацию «Северная алмазная компания», 51 сотрудник планирует трудоустройство в Коми или в средней полосе России после профессионального обучения, восемь поедут на работу в Белгородскую область в АО «Яковлевский ГОК», семь — в отдел МВД по Инте, трое — в АО «Боксит Тимана» в Коми, один — в АО «СУЭК-Кузбасс».
Ранее сообщалось о ликвидации «Интаугля» в связи с его растущей убыточностью и в перспективе потерей основного рынка сбыта — поставок на Череповецкую ГРЭС из-за перевода станции на газ. Сокращение ожидает 1249 сотрудников «Интаугля», которым изначально готовы были предложить 2,7 тыс. рабочих мест в Инте, Воркуте, Усинске и других городах Коми, а также за пределами республики. Около 300 человек готовы принять на работу в АО «Воркутауголь». Ликвидация может продлиться около полугода и потребовать порядка 420 млн рублей в первую очередь на выплаты высвобождаемым сотрудникам.