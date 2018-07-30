Amazon, Alphabet и Huaiwei разрабатывают роботов-помощников

Многие писатели фантасты и кинематографисты не раз воплощали в своих творениях картины, в которых роботы являются помощниками людей: они ведут быт и всячески упрощают жизнь своих хозяев. Однако мало кто знает, что крупнейшие корпорации сегодня действительно ведут разработки в данном направлении.

Одними из компаний, которые заинтересованы в возможностях производства роботов-батлеров, является Amazon.com Inc, Huawei Technologies и Alphabet Inc. На данный момент ни один из прототипов не способен распределять вещи по шкафам или смешивать коктейли, однако прогресс в искусственном интеллекте и создании технической составляющей очевиден. Это значит, что более простые машины могут появиться уже в ближайшие два года. Вероятно, с финансовой точки зрения, вывод роботов в широкое пользование пока не представляется возможным ввиду достаточно дороговизны процесса их создания и обслуживания, однако человечество идет к удешевлению, а значит и популяризации высоких технологий.

Соучредитель Loup Ventures Джин Мюнстер считает, что роботы — это основа нашего будущего. По его мнению уже к 2025 году рынок робототехники, по крайней мере в США , будет оцениваться в $4 млрд К слову, многие компании уже пытались построить «домашних» роботов. К примеру Нолан Бушнелл, один из основателей Atari, представил в 1983 году 3-футового робота Topo Robot.

Из-за небольшого набора функций, а также сложности программирования, продажи оказались провальными. Последующие усилия по созданию полезных роботов-помощников в США, Японии Китае показали лишь незначительное улучшение. Вероятно, новая волна роботостроения сможет дать миру лучшие результаты, учитывая громкость имен корпораций, заинтересованных в выводе своих «творений» в мир.

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текст: Евгения Лиходей, фото: Jack Moreh / Freerance