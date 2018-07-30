Андрей Чернов: Наш символ — трехмачтовый бриг с алыми парусами, означающий единство трёх братских народов — русского, украинского и белорусского

Андрей Витальевич , почему у нас в Крыму несколько союзов писателей? Чем они отличаются и как сотрудничают?

— На самом деле только наш Союз писателей является прямым преемником единственного до 1991 года Союза писателей СССР, созданного еще в 1948 году. Все 23 года Союз (его рупор — литературно-художественный и публицистический журнал «Брега Тавриды») оставался единственной пророссийской писательской организацией в Крыму. Основатель нашего союза — председатель отделения крымских советских писателей известнейший советский писатель-философ Анатолий Иванович Домбровский и его единомышленники ставили перед собой цель сохранить традиции «русский Крым» не только на культурном, но и на общественно-политическом пространстве, содействуя свободному развитию литератур трех братских народов, пропагандируя идеи общности их истории, судеб, государственности и культур. Уже в 2000-х годах на полуострове появился наш главный конкурент — крымское отделение Национального Союза писателей Украины , которое после 2014 года перерегистрировалось в отдельный региональный писательский союз. Потом на его базе появились ещё несколько союзов. Цели эти союзы декларируют как чисто «культурные», что, конечно, невозможно. Напомню, например, что до самого конца крымским Национальным союзом писателей Украины руководил Борис Финкельштейн, возглавлявший одновременно и крымское отделение «Приват-банка». Не говоря уже о том, что были случаи, когда в эти союзы и авторов принимали без изданных книг и публикаций в сборниках, на основании одних лишь рукописей, лишь бы платили вступительные и членские взносы. Согласитесь, это скорее напоминает коммерческий проект, чем литературу. Фото: youtube.com После 2014 года в Крыму и Севастополе появились и отделения Союза писателей России , с ними мы сотрудничаем. Но наш Союз писателей — это уже история. Сотрудничать мы готовы со всеми писательскими союзами, но они должны понимать, кто есть кто. Есть серьёзные писатели, а есть новички. Мы принципиально не можем сотрудничать с теми, кто при Украине позиционировал себя антироссийски. Это наше право. Пусть становятся под наше знамя — наш символ — трехмачтовый бриг с алыми парусами, означающий единство трёх братских народов — русского, украинского и белорусского, как и задумывалось с самого начала.

Кто может стать членом союза? И чем так плохи новички?

— Отбор членов в наш Союз достаточно строг. В данном случае работу проводит Правление под руководством председателя Валерия Смирнова — Шумилова. Написанная им ранее уникальная книга «Сен-Жюст, или этюд о счастье» о Великой Французской революции и его дальнейшая творческая деятельность даёт возможность объективно оценивать творческие способности молодёжи. При этом членом Союза писателей может стать любой талантливый пишущий и печатающийся автор. Как и раньше при приёме в творческие союзы писателей требуется наличие уже изданных книг, нескольких рекомендаций от членов писательских союзов со стажем, но главное, конечно же, литературный талант. Ну и то, что отличает наш Союз от других, — приверженность патриотической идее.

Какие интересные издания вышли под эгидой Союза в последнее время? — Кроме нескольких десятков книг и сотен журнальных публикаций, которые ежегодно выходят из-под пера членов нашего Союза, Союз писателей Республики Крым только за последние полтора года смог выпустить шесть серьёзных изданий. Прежде всего, это изданный при поддержке Совета министров в числе социально-значимых изданий сборник «Избранное. „Брега Тавриды за 25 лет: 1991-2016“. Вышли также первый фестивальный сборник „Домбровские чтения“, выпущенный по итогам нашего одноимённого фестиваля; после фестивальный сборник „Чеховская осень-2017“, по итогам прошедшего в октябре 2017 года Международного фестиваля.

Фото: rewizor.ru, maxpark.com А что бы Вы выделили в череде печатных изданий Союза?

— Около года назад нам удалось выполнить завещание нашего покойного председателя Владимира Терехова — мы выпустили его последнюю посмертную книгу „Брега полуденной Тавриды: очерки о приморском Крыме“, над которой писатель работал более 30 лет своей жизни. В своих воспоминаниях о Владимире Терехове депутат Государственной Думы от Республики Крым Светлана Савченко отметила, что книга была посвящена любви к родной земле. „Брега полуденной Тавриды“— плод сокровенных чувств, одиноких путешествий, нелегких раздумий. Книга эта, добрая, умная, талантливая, обязательно найдет своего читателя — отметила она.

С кем Вы сотрудничаете в своей работе?

Сербии. -Нами был проведен ряд культурных общественно-значимых мероприятий и фестивалей, установлено рабочее взаимодействие с другими значимыми общественными организациями, с которыми был подписаны договоры о сотрудничестве: с Союзом писателем Донецкой Народной Республики», с Московской организацией Союза писателей России, с приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Республике Крым, с Международным Сообществом Писательских Союзов, с Императорским культурным центром, Обществом писателей Афганистана , c мастерской скульптора Салавата Щербакова и т.д. В настоящее время Председателем Валерием Смирновым прорабатываются варианты взаимодействия с писательским сообществом Абхазии

Вы регулярно проводите литературные мероприятия. Какие из них в планах на этот год?

— В конце октября пройдёт второй после возвращения Крыма в Россию IX Международный литературный Фестиваль «Чеховская осень-2018», на который, как мы надеемся, съедется ещё больше участников из разных стран и многих регионов России. Готовимся мы также и к другому нашему традиционному фестивалю — «Домбровские чтения-2018». Но самое главное на сегодня дело для нас — 5 июня на Международном фестивале «Великое русское слово» мы презентовали наш самый амбициозный и глобальный литературный проект — «Писатели и общественность мира о Крыме», и уже начали над ним работать. Фото: rewizor.ru В чём этот проект заключается?

— Суть Проекта заключается в аккумулировании в одном художественном издании (пятитомнике) художественных и публицистических произведений о Республике Крым. То есть речь идет о том, чтобы собирать произведения о Крыме со всего мира. Мы уже провели предварительные переговоры с рядом писательских и общественных социально-значимых организациях, и в Крыму, и в России, и даже за ее пределами, и везде получили поддержу. Ведь реализация проекта привело бы к усилению позиций и положительного образа Крыма в России и за рубежом, обратило бы внимание всего мира на Крым как на культурный и исторический памятник с трехтысячелетней историей, но, возможно, привело бы даже к некоторому ослаблению антироссийских санкций. Как это уже было в 20-30-е годы прошлого века по отношению к СССР, когда приезжавшие в нашу страну европейские писатели создавали позитивный образ «великой стройки».

Сколько членов вы приняли в свой Союз за четыре года и много ли вы приняли молодежи?

— Могу говорить о нескольких десятках человек. Но молодежи не так много. К сожалению, средний возраст членов писательского Союза уже достаточно серьезный, — и это общая тенденция: молодые люди, часто очень талантливые, предпочитают вариться в собственных местечковых литобъединениях или просто «сидят» в Интернете, выкладывая туда свои собственные «сырые» творения, зачастую очень далекие от настоящей литературы. Но тут ничего не поделаешь: традиция литературной преемственности и учебы, как это было в Союзе писателей СССР, но которому всемерно помогало само государство, сейчас фактически прерваны: каждый овладевает литературным мастерством как может.

Фото: из личного архива Андрея Чернова

Что даёт членство в Союзе молодому автору?

— Как я уже сказал, дело в преемственности литературной традиции и учебы, и здесь писательские союзы, пусть не в такой мере как раньше, но свою роль играют. Молодые люди, вступившие в Союз, получают возможность стать преемниками литературных традиций как живущих, так и ушедших от нас писателей (в нашем случае — еще всего великолепного корпуса советских писателей). Далее, они получают возможность печататься в журнале нашего Союза «Брега Тавриды» (его, по-прежнему редактирует, пожалуй, лучший литературный редактор Крыма Галина Сергеевна Домбровская) и других сборниках, выходящих под эгидой нашей организации (в прошлом году вышло два таких сборника по итогам двух проведенных нами фестивалей), а также различных федеральных периодических изданиях, с которыми мы сотрудничаем сами или по линии Международного сообщества писательских союзом (мы являемся членами-учредителями этой организации, в которую входят 27 стран и 53 писательских союза). Плюс — это организационная поддержка старейшего крымского Союза писателей.

Пишете ли вы книги сами?

— Конечно, я пишу стихи и публицистику. Сейчас начинаю писать книгу о российском Крыме, о том, что здесь живут особенные люди. О тех людях, которые встали на защиту своих жилищ, своих семей в марте 2014 года и которые любят свою Родину — Крым. И конечно же о Вежливых людях, которым и стоит сейчас памятник вблизи Государственного Совета Республики Крым.

Современный читатель — кто он?

Это — мы с Вами. Это — все те, кто любит книгу.

О фестивале «Чеховская осень» и др. мероприятиях «Союза писателей РК» можно прочитать здесь:

Чеховская осень обещает быть жаркой! В Крыму состоялся фестиваль военно-патриотической песни Проект «Писатели и общественность мира о Крыме» Крым стал интересен писателям и общественности всего мира