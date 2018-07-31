На Архангельском ЦБК перевооружают КДМ-2

На производстве картона АО «Архангельский ЦБК» закончена первая фаза монтажа оборудования нового продольно-резательного станка (ПРС) и новой транспортно-упаковочной линии (ТУЛ) второй картоноделательной машины (КДМ-2).

Член Совета директоров АЦБК Владимир Крупчак сообщил, что были выполнены следующие работы, согласно плана 2018 г. : монтаж ПРС и приводов ПРС по отметке 6.00 м, монтаж части оборудования ТУЛ по отметке 6.00 (которые не имеют коллизий с действующим оборудованием) и части оборудования в складе готовой продукции.

Он также сообщил, что останов второй машины начнется в январе 2019 г. для полной сборки всех частей конструкций модульного типа нового агрегата Valmet Technologies Inc, включая завершение монтажа ПРС и ТУЛ, а также АСУТП системы «DNA».

Владимир Крупчак подчеркнул, что установка новой КДМ-2 произойдет в здании действующего цеха, при этом КДМ-1 будет работать в штатном режиме: «Концепция финальных работ по второму агрегату, утвержденная со специалистами Valmet, исключает какие-либо нарушения в планово-производственных показателях первого агрегата в первом квартале следующего года».

Напомним, что проект «Техническое перевооружение КДМ-2 АО „Архангельский ЦБК“ является частью приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) „Реконструкция производства картона“. Уникальностью этого проекта стало использование самого современного на сегодняшний день в России энергоэффективного оборудования с низким влиянием на окружающую среду и максимальной автоматизацией всех процессов и связей.

»Это будет по сути новая КДМ, сочетающая в себе почти все наиболее прогрессивные элементы: новая вакуумная система увеличит производительность КДМ и сократит расход свежей воды; новый башмачный пресс повысит качество картона и бумаги и энергоэффективность в целом; новый накат и система передачи тамбуров практически полностью исключат ручной труд, — отметил Председатель Совета директор АЦБК Хайнц Циннер . — Реконструкция КДМ-2 и установка энерго-эффективного оборудования Valmet Technologies позволит снизить нагрузку на окружающую среду по водопотреблению и водоотведению, потреблению энергоресурсов. Снижение потребления электроэнергии приблизительно составит 5%, снижение потребления производственной воды — 12%».

Полностью обновленная КДМ-2 на Архангельском ЦБК станет самой большой и современной картоноделательной машиной в России. Ее обрезная ширина — 6,3 м, рабочая скорость для базового веса 125 г/м2 — 800 м/мин, для граммажей от 100 г/м2 и ниже — 1000 м/мин, производительность — более 300 000 т/год.

Вторая машина будет производить флютинг и крафтлайнер.

Основная бизнес-цель второго этапа ПИП — увеличение мощности предприятия по выпуску тарного картона до 605 тыс. тонн в год.

Справка

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.