Перекопанный и забытый: парк 70-летия Победы в Волгограде стал декорацией для лазерных боев

Перекопанный парк 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе Волгограда после завершения ЧМ-2018 никто облагораживать не спешит. Территория заросла бурьяном, из прогнивших мусорок вываливается их содержимое, а обещанного поливочника как не было так и нет. По мнению местных жителей, сегодня парк больше напоминает декорации для лазерных боев.

Урны в волгоградском парке в прямом смысле — бездонные

Сегодня V1.ru , пользуясь приятной летней погодой, решил прогуляться по парку, расположенному неподалёку от театра «Царицынская Опера». Его благоустройство заморозилось на время проведения мундиаля, но, судя по состоянию зеленой зоны сегодня, «отмёрзнуть» оно не успело до сих пор.

Видом парка 70-летия Победы местные жители глубоко недовольны. Возмущает волгоградцев все — начиная с дырявых урн и заканчивая неработающим фонтаном. Прохлады от него местные жители ждут изо в день уже не третий год.

Волгоградцы уже не верят в восстановление фонтана

— Никто заброшенный фонтан, судя по всему, восстанавливать не спешит, — считает волгоградка Екатерина Улесова. — Насколько я знаю, сейчас он бесхозный. Здесь гуляем редко. В основном ходим с детьми на прогулку в парк Баку или парк имени Гагарина. Там условия лучше.

Можно позволить себе отдых среди мусора и зарослей

Очень обнадеживающе смотрится в парке новый туалет. Здесь предусмотрены отдельные кабинки для мужчин, женщин и инвалидов. Но попасть в уборную оказалось невозможно. Все три двери заперты на глухой замок. Отдельно вызывает вопросы поливочная система. Ее в парке строят с прошлого года, но работы завершить до сих пор не удалось. Об этом красноречиво «повествуют» не закопанные до сих пор траншеи.

Ни в одну из кабинок туалета попасть нам не удалось

Волгоградское неопознанное — растущие из земли шланги

— Раньше ещё хуже было, — говорит местная жительница Анна. — Сейчас хоть плитку положили и можно прогуливаться с коляской. А вообще, парк давно в запустении. Когда всего приведут в божеский вид, я не в курсе. Думаю, что не скоро, но альтернативного отдыха для нас поблизости нет.

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Состояние парка читатели V1.ru нашли подходящим для проведения лазертага

Подрядчик ранее сообщал, что поливочная система в парке 70-летия Победы заработает во второй половине лета. Две недели от экватора самого жаркого сезона уже прошли. V1.ru поинтересовался причинами столь удручающего зрелища в МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района». Директор предприятия объяснил, что трава по пояс успела вымахать за несколько дней после ливней, и на то, чтобы с ней справиться, просто не хватает рук. Туалеты закрыты, потому что у них нет хозяина. Примерно такая же ситуация и с фонтаном.

— После дождя выросло очень много травы и сейчас катастрофически не хватает косарей, — рассказал V1.ru директор МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» Андрей Еловенко . — Фонтан сейчас находится в госсобственности. Мы ждем, когда федеральное ведомство передаст его нам. Фонтан, конечно, требует ремонта. Новый туалет — тоже не наш объект, и мы ждём, когда он будет передан нам на баланс. Необходимо до конца установить поручни и доложить плитку.

Мы обязательно будем разбираться в этой заросшей сорняками истории. Следите за новостями.

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