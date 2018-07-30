Внесены изменения в закон о миграционном учете иностранцев

С 1 июля 2018 года в Российской Федерации вступили в силу изменения закона о миграционном учете иностранных граждан. Отныне юридические и физические лица обязаны регистрировать иностранных граждан по месту их фактического проживания. Принимающей стороной для иностранца теперь может стать только собственник помещения, где иностранный гражданин фактически живет.

В данном случае, кроме документов, необходимых для постановки на миграционный учет по месту пребывания и предусмотренных ранее Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, принимающая сторона дополнительно предоставляет гражданско-правовой договор.

«На мой взгляд, изменения в законе своевременны, — говорит начальник отдела по вопросам миграции МОМВД России «Ханты-Мансийский» Ольга Моисеева . — До вступления в законную силу данного нормативно-правового акта иностранные граждане регистрировались не только в гаражах, но и в складах и коровниках. Это в свою очередь затрудняло их поиск и контроль за соблюдением правил пребывания на территории Российской Федерации».

Изменения коснутся и иностранных студентов. Так, иностранный студент, проживающий в период обучения в съемном жилом помещении, подлежит постановке на учет по адресу этого жилого помещения. Принимающей стороной для данного студента будет являться также лицо, предоставившее ему это жилье, и на которое возлагается обязанность по предоставлению необходимых документов для постановки иностранца на миграционный учет.

Стоит отметить, что обязанность по предоставлению документов в территориальный орган МВД России , необходимых для продления срока временного пребывания иностранных студентов, возложена на образовательную организацию.

C начала этого года в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе было поставлено на миграционный учет более 6000 иностранных граждан, более 3500 из них — трудовые мигранты.

За этот же период сотрудниками отдела по вопросам миграции МОМВД России «Ханты-Мансийский» было выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства более 500 иностранцев. Должностными лицами отдела по вопросам миграции вынесено около 300 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 615000 рублей.

В Ханты-Мансийский районный суд для принятия решения направлено 276 административных материалов в отношении иностранных граждан, по 90 из них судом принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации.