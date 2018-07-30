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На заседании Общественной палаты обсудили работу ООО «КВС»
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На заседании Общественной палаты обсудили работу ООО «КВС» 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
На заседании Общественной палаты обсудили работу ООО «КВС», в мероприятии принял участие директор предприятия Дмитрий Астраханцев.
В своем докладе он рассказал о ходе исполнения летней программы по подготовке сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период. Проведение данных работ необходимо с целью обеспечения бесперебойной подачи воды жителям города, надежного функционирования всего водокомплекса, а также создания резервных схем водоснабжения отдельных микрорайонов.
«Инвестиционная программа «Концессий водоснабжения — Саратов» реализуется на основе государственно-частного партнёрства. И важнейшим элементом выполнения концессионного соглашения является взаимодействие с жителями города, общественностью. Для нас важна обратная связь», — подчеркнул Дмитрий Астраханцев.
Директор ООО «КВС» отметил, что информация о плановых изменениях параметров холодного водоснабжения размещается на официальном сайте компании. Также в компании работает круглосуточный номер диспетчерской службы, по которому потребители могут узнать актуальную информацию о проводимых работах, а также оставить заявки о выявленных дефектах. В ходе обсуждения доклада было принято решение о проведении заседания городской Общественной палаты, посвященного мероприятиям краткосрочной инвестиционной программы ООО «КВС» на три года.
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