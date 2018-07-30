Путин обновил состав комиссии по ТЭК

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав комиссии при главе государства по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и энергетической безопасности. Об этом говорится в указе президента России.

Комиссия при президенте была образована в 2012 году для координации деятельности по развитию топливно-энергетического комплекса, обеспечению промышленной, энергетической и экологической безопасности и эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы.