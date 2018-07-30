Путин обновил состав комиссии по ТЭК 

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав комиссии при главе государства по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и энергетической безопасности. Об этом говорится в указе президента России.
Новыми членами комиссии стали председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак и гендиректор "Россетей" Павел Ливинский.
Одновременно из состава комиссии исключены бывшие вице-премьеры РФ Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, бывший министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, экс-заместитель министра экономического развития, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, экс-гендиректор «Россетей» Олег Бударгин, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева и бывший руководитель Федерального агентства по недропользованию Александр Попов.
В указе уточнена должность Олега Белозерова — генеральный директор — председатель правления РЖД, научного руководителя Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктора Ивантера, а также помощника руководителя администрации президента Кирилла Молодцова и первого заместителя председателя правительства — министра финансов РФ Антона Силуанова.
Комиссия при президенте была образована в 2012 году для координации деятельности по развитию топливно-энергетического комплекса, обеспечению промышленной, энергетической и экологической безопасности и эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы.