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Буту могут увеличить срок из-за телефонных разговоров
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Буту могут увеличить срок из-за телефонных разговоров 

News.ru 1 час назад
В отношении российского бизнесмена Виктора Бута, который в настоящий момент находится в американской тюрьме, планируется начать еще одно судебное разбирательство. Речь вновь идет о нарушении заключенным режима содержания.
«В этот раз Виктор провинился регулярными телефонными переговорами со мной. Пока не понятно, о чем конкретно идет речь, но бюрократы из юстиции усмотрели некие нарушения», — сообщил писатель Игорь Молотов в своем канале «Записки из красного дома» в Telegram.
Он добавил, что в среду планирует поговорить с Бутом и выяснить подробности.
Бут был осужден на 25 лет тюремного заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. В июле прошлого года срок Бута был продлен на 40 дней из-за того, что бизнесмен вырастил в своей камере чайный гриб. Представители инспекции пришли к выводу, что заключенный занимается производством спиртосодержащих напитков.
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