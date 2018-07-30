Буту могут увеличить срок из-за телефонных разговоров

В отношении российского бизнесмена Виктора Бута , который в настоящий момент находится в американской тюрьме, планируется начать еще одно судебное разбирательство. Речь вновь идет о нарушении заключенным режима содержания.

«В этот раз Виктор провинился регулярными телефонными переговорами со мной. Пока не понятно, о чем конкретно идет речь, но бюрократы из юстиции усмотрели некие нарушения», — сообщил писатель Игорь Молотов в своем канале «Записки из красного дома» в Telegram.

Он добавил, что в среду планирует поговорить с Бутом и выяснить подробности.

Бут был осужден на 25 лет тюремного заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. В июле прошлого года срок Бута был продлен на 40 дней из-за того, что бизнесмен вырастил в своей камере чайный гриб. Представители инспекции пришли к выводу, что заключенный занимается производством спиртосодержащих напитков.