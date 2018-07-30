Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 01 августа 2018 года 

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Как проходил традиционный музыкальный фестиваль «Жара»
Певица Татьяна Терешина готовится к роли матери и невесты
Актриса Робин Райт влюбилась в молодого француза
Певец Дима Билан занялся гостиничным бизнесом
Сестра Ким Кардашьян признана самым дорогим блогером
Авторитетный журнал «Форбс» расставил российских звезд по местам
Свежеиспеченный холостяк Сергей Шнуров взялся за старое и в 45 вновь стал ловеласом
Певица Земфира вышла из подполья и лаконично ответила на вопросы поклонников
В Санкт-Петербурге снимают блокбастер по сказке «Конек-Горбунок»
Сколько и в каких условиях зарабатывают наши знаменитости
Певица Инна Маликова — об отношениях с родителями, принципах воспитания детей и пользе ежедневных занятий спортом