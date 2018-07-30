Калининградский застройщик обманул дольщиков на 32 млн руб. 

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества со стороны руководителя СК «Объединенные системы». Фото: www.vtambove.ru Как сообщила прокуратура Калининградской области, в отношении генерального директора СК «Объединенные системы» инициировано уголовное преследование. Руководителю компании-застройщика вменяется привлечение денежных средств от не менее 37 дольщиков в размере 32 млн руб. на строительство многоквартирного дома в г. Гурьевске Калининградской области. По условиям ДДУ застройщик принял на себя обязательства по строительству домов и передаче жилых помещений дольщикам, но работы по возведению домов приостановил уже на стадии закладки фундамента (на фото). Жилые дома не построены до сих пор. Фото: www.info.ru Как уточняют региональные СМИ, речь идет о недострое ЖК «Берлинки-2» по ул. Байдукова в г. Гурьевске, строительство которого было приостановлено 2016 году По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Личность фигуранта в материалах прокуратуры не раскрывается. Согласно данным ЕГРЮЛ в настоящее время гендиректором ООО «Строительная компания „Объединенные системы“ значится Петр Паринов, а учредителем — Оксана Закирова. Впрочем, напротив обеих записей стоит пометка „сведения недостоверны“. Фото: www.hilook.ru Между тем, как уточняют местные СМИ, проблемы у фирмы и ее дольщиков возникли, когда ее гендиректором была Ольга Рутковская. При этом в разное время компания принадлежала ей, а также Игорю Ратникову, который в октябре 2015 года оформил ее на себя. До недавнего времени местонахождение г-на Ратникова на территории Калининградской области, по данным полиции, не было установлено. Некую путаницу в ситуацию вносит и тот факт, что рядом с ЖК „Берлинки-2“ находится другой долгострой, чье название практически с ним совпадает — „ЖК „Берлинки“, да и его застройщик называется почти так же, как и в первом случае: ГК „Объединенные системы“. Но дольщикам ЖК „Берлинки“ повезло больше: этот комплекс, в отличие от своего „брата-2“, почти достроен. Фото: www.zastroyschiki39.ru Примечательно, что, несмотря на призывы обманутых дольщиков ЖК „Берлинки-2“ привлечь руководство девелоперской компании к ответственности, полиция после проверок несколько раз отказывалась возбуждать уголовное дело. Региональные власти также не видели повода для принятия каких-либо санкций в отношении проблемного застройщика. Теперь же, после вмешательства органов прокуратуры, руководителю ООО „Строительная компания „Объединенные системы“ (кем бы он ни был) грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. В региональной дорожной карте по решению проблем дольщиков, опубликованной на сайте Минстроя, информация о ЖК „Берлинки-2“ отсутствует. Фото: www.prokuratura39.ru