Приморье и Киргизию соединил телемост по вопросам переселения соотечественников

Действует программа переселения.

Третью в этом году видеоконференцию по программе переселения провели приморские специалисты. На этот раз на связь с краем вышли бывшие соотечественники, проживающие в Киргизской Республике , сообщает пресс-служба администрации Приморского края

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, Представительство МВД России в Киргизской Республике посетили более 10 потенциальных участников программы. Некоторые пришли с семьями.

Специалисты ведомства дали информацию о территориях вселения, вариантах трудоустройства, жилищного обустройства, социальных льготах, гарантированных программой по содействию переселению в Приморье. Много вопросов адресовали специалисту УФМС России по Приморскому краю.

Приморцы отметили особую активность и заинтересованность соотечественников из Киргизии. Участники видеоконференции спрашивали о возможностях рынка труда, перспективах развития той или иной территории вселения и региона в целом. Задавали много бытовых вопросов: об уровне зарплат, цен на съемное жилье и продукты, о возможностях приморского здравоохранения и образования, в частности, об участии иностранных студентов в программе переселения соотечественников.

Действительно, программа предусматривает такую возможность для иностранцев от 18 до 30 лет, обучающихся в образовательных учреждениях края. Проект переселения «Профессиональное образование» охватывает все 28 территорий вселения, а также Владивосток

«С начала реализации проекта официальный статус участника программы получили 212 студентов, имеющих гражданство других стран. Еще 54 человека подали заявление на участие уже в этом году», — информируют в краевом департаменте.

Напомним, что режим видеоконференций для помощи переселенцам используется с 2014 года. Кроме потенциальных участников программы на них приглашают представителей УФМС России, руководителей общественных организаций и национальных диаспор.

«Для потенциальных переселенцев это возможность задать вопросы специалистам, которые в выбранном регионе занимаются поддержкой соотечественников. А значит, получить информацию, что называется, из первых рук», — подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева

По словам главы ведомства, такая форма общения полезна не только потенциальным переселенцам.

«Таким способом активизируется информационная работа с гражданами, которые уже вошли в число участников программы, но еще не определились с датой приезда в Приморье и с местом проживания в регионе», — считает она.