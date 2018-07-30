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«МегаФон» представляет цифровые решения в области здравоохранения в сетях 5G
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«МегаФон» представляет цифровые решения в области здравоохранения в сетях 5G 

Банки.ру 1 час назад
Оператор связи «МегаФон», Департамент информационных технологий Москвы и компанией-вендором Huawei представят технологии удаленного ультразвукового исследования и генетического сегментирования в сетях 5G. Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.
Тестовая зона сети 5G, где оператор представил свои медицинские новинки, была развернута на территории Морозовской детской городской клинической больницы.
«Использование телекоммуникационных технологий во врачебной деятельности позволяет решить множество задач, в первую очередь, повысить комфорт и доступность медицинской помощи для пациентов. С помощью специализированного оборудования жители столицы смогут быстро связаться с врачом, чтобы, например, скорректировать свой план лечения и получить необходимые рекомендации, не выходя из дома», — прокомментировал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Погонин.
Продуктовый виджет
Первый кейс по телемедицине, который будет представлен «МегаФоном», — удаленная ультразвуковая диагностика. С помощью медицинского оборудования для проведения УЗИ — роботизированной «руки» — «МегаФон» продемонстрирует возможности стандарта 5G для удаленной диагностики заболеваний. «Рука», управляемая врачом дистанционно, сканирует области диаметром до 800 мм. Робот способен передавать специалисту все виды информации, включая тактильную, при этом доктор и пациент могут общаться с помощью HD-видео.
Второй кейс — платформа генетического секвентирования. Секвенирование ДНК — определение первичной последовательности нуклеотидов в составе макромолекул, несущих наследственную информацию. По высокоскоростной сети 5G на удаленный сервер возможно передать огромный объем данных, например, 140 Гб расшифровки ДНК для оперативного анализа. Прототип данного решения демонстрируется в России впервые.
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