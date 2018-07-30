На «Открытом канале» обсудят повышение налогов в России 

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В «Одноклассниках» опубликовано видео гулянки заключенных энгельсской колонии строгого режима с песнями под Шнура

Бондаренко на митинге КПРФ в Саратове: «Без вашей поддержки я бы давно сидел!»