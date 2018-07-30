На «Открытом канале» обсудят повышение налогов в России 

Сегодня, 23 июля, в 20.00 на «Открытом канале» выйдет выпуск программы «Ход событий», посвящённый повышению налогов в России, а также другим экономическим преобразованиям. Гостями в студии станут предприниматель и председатель саратовского «Яблока» Александр Ермишин и член «Опоры России», бизнесмен Андрей Ларин. Участники эфира обсудятповышение НДС, возраста выхода на пенсию, помощь российским компаниям за счёт введения новых налоговых сборов для россиян и многое другое. Задавайте вопросы и комментируйте эфир наYoutube-канале, в соцсетях«ВКонтакте», Facebookи«Одноклассники». Звоните по телефону в прямой эфир 8-937-818-02-58.