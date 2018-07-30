В Ростовском юридическом институте МВД России состоялся торжественный выпуск лейтенантов полиции

Торжественная церемония, посвященная выпуску слушателей пятого курса факультета подготовки специалистов по программам высшего образования, по традиции началась с выноса Знамени Ростовского юридического института МВД России под аккомпанемент Военного оркестра Южного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации

В этом году ряды оперуполномоченных уголовного розыска, участковых, следователей и дознавателей пополнили 105 лейтенантов полиции. Среди молодых специалистов — 14 отличников учебы. Пятеро из них — Тамара Мысливцева, Анастасия Точилкина, Алина Оразбаева, Полина Сергеева и Дарья Горбатенко — награждены Памятной золотой медалью «За отличное окончание образовательной организации высшего образования системы МВД России».

Открывая торжественное мероприятие, начальник Ростовского юридического института МВД России полковник полиции Константин Анатольевич Плясов пожелал молодым полицейским успешного применения полученных знаний в служебной деятельности.

— Уверен, что глубокие теоретические знания, основательная профессиональная подготовка и морально-психологическая закалка, полученные в наших стенах, станут прочной основой для вашего дальнейшего развития и самореализации! — подчеркнул руководитель образовательной организации.

С окончанием обучения стоящих в торжественном строю выпускников поздравил начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Леонидович Кубышко

— Вы вступаете в ряды сотрудников территориальных органов МВД России в год 300-летия российской полиции. Ее героическая история полна славных страниц, которыми мы гордимся. Не сомневаюсь, что, сохраняя верность доблестным офицерским традициям, вы пополните эту летопись своими профессиональными успехами и достижениями, — отметил Владимир Леонидович.

Обращаясь с ответным словом от имени выпускников, золотая медалистка, лейтенант полиции Тамара Мысливцева поблагодарила руководство института, командный и профессорско-преподавательский состав за полученные знания и приобретенные навыки, а ветеранов — за их вклад в патриотическое и профессионально-нравственное воспитание молодых офицеров.

Начальник ДГСК МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Леонидович Кубышко и начальник Ростовского юридического института МВД России полковник полиции Константин Анатольевич Плясов вручили золотые медали и дипломы отличникам.

Окончание церемонии вручения дипломов ознаменовалось троекратным «Ура!» и исполнением Гимна Российской Федерации.

В завершение праздника лейтенанты полиции простились со Знаменем Ростовского юридического института МВД России и прошли по плацу торжественным маршем.