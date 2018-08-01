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Азербайджан отпустит курс маната
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В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В застенках ДНР нашлись сотни россиян

Азербайджан отпустит курс маната 

News.ru 32 минуты назад
Фото: Россия для всех
Центральный банк Азербайджана продолжает работать над переходом к плавающему курсу маната в среднесрочной перспективе. Председатель ЦБА Эльман Рустамов отметил, что для этого в первую очередь необходимо создать нужные условия.
«Для плавающего курса должен существовать либеральный, диверсифицированный валютный рынок», — подчеркнул он.
По его словам, благодаря проведённым ранее работам диверсифицированный валютный рынок может быть создан в среднесрочной перспективе.
Также, как сообщил Рустамов, за счёт этого Азербайджан может параллельно реализовать другие возможности, передаёт ТАСС.
В феврале 2015 года ЦБА отказался от привязки маната к доллару и приступил к таргетированию курса, основываясь на бивалютной корзине. В связи с этим к декабрю национальная валюта обесценилась на 25%.
21 декабря того же года регулятор принял решение о переходе к плавающему курсу котировки, что привело к снижению цены на 33%.
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