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Суд в ЮАР отменил решение об иммунитете для бывшей первой леди Зимбабве
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Суд в ЮАР отменил решение об иммунитете для бывшей первой леди Зимбабве 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг постановил отменить решение о предоставлении дипломатического иммунитета бывшей первой леди Зимбабве Грейс Мугабе, которую в ЮАР подозревают в избиении девушки, сообщает портал News 24.
В августе прошлого года министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР предоставило дипломатический иммунитет супруге экс-президента Зимбабве на фоне дела об избиении ею 20-летней модели Габриэллы Энджелс (Gabriella Engels). Иммунитет позволил бывшей первой леди вернуться в Зимбабве и избежать судебного преследования. Это решение оспорили правозащитные группы.
Как сообщает портал, заседание прошло в понедельник в Йоханнесбурге. Суд постановил снять с Грейс Мугабе дипломатический иммунитет, поскольку данное решение противоречит конституции.
В августе 2017 года в ЮАР против бывшей первой леди Зимбабве было заведено дело об избиении 20-летней модели Габриэллы Энджелс. Потерпевшая обратилась в полицию после того, как Грейс Мугабе якобы избила ее удлинителем в отеле Йоханнесбурга, где девушка находилась в компании сыновей первой леди.
Энджелс ранее заявляла порталу, что в случае отмены дипломатического иммунитета Мугабе правозащитники хотели бы возобновить судебное разбирательство.
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