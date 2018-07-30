Суд в ЮАР отменил решение об иммунитете для бывшей первой леди Зимбабве

В августе прошлого года министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР предоставило дипломатический иммунитет супруге экс-президента Зимбабве на фоне дела об избиении ею 20-летней модели Габриэллы Энджелс (Gabriella Engels). Иммунитет позволил бывшей первой леди вернуться в Зимбабве и избежать судебного преследования. Это решение оспорили правозащитные группы.

Как сообщает портал, заседание прошло в понедельник в Йоханнесбурге . Суд постановил снять с Грейс Мугабе дипломатический иммунитет, поскольку данное решение противоречит конституции.

В августе 2017 года в ЮАР против бывшей первой леди Зимбабве было заведено дело об избиении 20-летней модели Габриэллы Энджелс. Потерпевшая обратилась в полицию после того, как Грейс Мугабе якобы избила ее удлинителем в отеле Йоханнесбурга, где девушка находилась в компании сыновей первой леди.

Энджелс ранее заявляла порталу, что в случае отмены дипломатического иммунитета Мугабе правозащитники хотели бы возобновить судебное разбирательство.