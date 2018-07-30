Цивилев сдал подписи для регистрации кандидатом на выборы главы Кузбасса

"Чтобы пройти регистрацию и муниципальный фильтр, кандидат от "Единой России" предоставил 218 подписей депутатов и глав муниципальных образований (59 — от депутатов и глав городов и районов и 159 — от глав и депутатов городских и сельских поселений)", — говорится в пресс-релизе.

Решение о регистрации кандидата Цивилева областной избирком примет в течение 10 дней, после проверки всех поданных им документов.