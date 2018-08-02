Более 100 лифтов ввели в эксплуатацию с начала года по программе капремонта на юго-западе Москвы

В рамках программы капитального ремонта в Юго-Западном административном округе столицы с начала 2018 г. было введено в эксплуатацию более 100 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. «По программе капитального ремонта в ЮЗАО с начала 2018 г. введено в эксплуатацию 103 новых лифта. До конца года в округе заменят лифты более чем в 70 домах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в рамках капитального ремонта проводится полная замена силового оборудования, систем управления и безопасности, кабины лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах. «Новое оборудование значительно превосходит старое по своим характеристикам. Например, новые лебедки с частотно-регулируемым приводом обеспечивают комфорт и плавность движения, точность остановки и до 40% экономии электроэнергии. Для удобства слабовидящих граждан надписи на кнопках в кабине лифта и кнопках вызова лифта на этажах продублированы шрифтом Брайля. Световая индикация информирует о местонахождении и направлении движения лифта на каждом этаже, также подключено оповещение о прибытии на нужный этаж», — отметили в комплексе городского хозяйства.