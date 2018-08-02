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Более 100 лифтов ввели в эксплуатацию с начала года по программе капремонта на юго-западе Москвы
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Более 100 лифтов ввели в эксплуатацию с начала года по программе капремонта на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В рамках программы капитального ремонта в Юго-Западном административном округе столицы с начала 2018 г. было введено в эксплуатацию более 100 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. «По программе капитального ремонта в ЮЗАО с начала 2018 г. введено в эксплуатацию 103 новых лифта. До конца года в округе заменят лифты более чем в 70 домах», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в рамках капитального ремонта проводится полная замена силового оборудования, систем управления и безопасности, кабины лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах. «Новое оборудование значительно превосходит старое по своим характеристикам. Например, новые лебедки с частотно-регулируемым приводом обеспечивают комфорт и плавность движения, точность остановки и до 40% экономии электроэнергии. Для удобства слабовидящих граждан надписи на кнопках в кабине лифта и кнопках вызова лифта на этажах продублированы шрифтом Брайля. Световая индикация информирует о местонахождении и направлении движения лифта на каждом этаже, также подключено оповещение о прибытии на нужный этаж», — отметили в комплексе городского хозяйства.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 г. Сегодня программа включает 27 тыс. 749 домов общей площадью 244,5 млн кв. м, запланирован ремонт 354 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тыс. лифтов. Список работ, проводимых в Москве в рамках капитального ремонта, расширен по сравнению с установленным ЖК РФ. Наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов в него включены ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов, с 2017 г. — замена оконных блоков в местах общего пользования, а с 2018 г. — ремонт подъездов.
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