Владимир Путин и Александр Усс обсудили благоустройство края

В понедельник, 30 июля, врио губернатора Красноярского края Александр Усс встречался в Кремле с президентом России Владимиром Путиным . Глава края отметил, что пять миллиардов рублей до субъекта так и не дошли: «По ветхому и аварийному жилью на сегодня просто ноль. Относительно пяти миллиардов процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то, что все виды работ были подтверждены. Учитывая то, что это пошло через корректировку, то реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки», — сообщил лаве государства Александр Усс.

В свою очередь президент России согласился: «Давайте поработаем над этим», — цитирует пресс-служба Кремля Владимира Путина.

Кроме того, глава государства предложил ему обсудить вопрос строительства метрополитена в Красноярске . По его мнению, тему стоит прорабатывать и к ней необходимо вернуться и обсудить, но уже с участием правительства, минфина и ответственными за пространственное развитие регионов чиновниками: «Здесь есть о чем поговорить. Там средства выделяются, конечно, на всю страну, но выделяются на всю страну не теоретически, а в преломлении к каким-то регионам. Давайте обязательно к этому вернемся», — отметил президент.

Напомним, что во время своего визита в Красноярск в феврале этого года Владимир Путин отметил, что в крае может появиться подземка. В строительство метро было вложено около 12 миллиардов рублей, правда в 1990-х годах его прекратили строить.

Наконец, Александр Усс на встрече с Путиным обратил внимание на проведение Универсиады в Красноярске. По словам врио губернатора город усиленно готовится к этому событию: Если позволите, по универсиаде. Хотел бы особо на этой теме заострить внимание. Дело в том, что, действительно, планка спортивных международных мероприятий вами задана невероятно высокая: это и Сочи , и Казань , и, естественно, чемпионат — без комментариев, прорыв во всех отношениях. И в этой связи мы не можем Вас подвести по Красноярску», — резюмировал глава края.

Фото: kremlin.ru.