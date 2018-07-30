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Владимир Путин и Александр Усс обсудили благоустройство края
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Владимир Путин и Александр Усс обсудили благоустройство края 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В понедельник, 30 июля, врио губернатора Красноярского края Александр Усс встречался в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Глава края отметил, что пять миллиардов рублей до субъекта так и не дошли: «По ветхому и аварийному жилью на сегодня просто ноль. Относительно пяти миллиардов процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то, что все виды работ были подтверждены. Учитывая то, что это пошло через корректировку, то реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки», — сообщил лаве государства Александр Усс.
В свою очередь президент России согласился: «Давайте поработаем над этим», — цитирует пресс-служба Кремля Владимира Путина.
Кроме того, глава государства предложил ему обсудить вопрос строительства метрополитена в Красноярске. По его мнению, тему стоит прорабатывать и к ней необходимо вернуться и обсудить, но уже с участием правительства, минфина и ответственными за пространственное развитие регионов чиновниками: «Здесь есть о чем поговорить. Там средства выделяются, конечно, на всю страну, но выделяются на всю страну не теоретически, а в преломлении к каким-то регионам. Давайте обязательно к этому вернемся», — отметил президент.
Напомним, что во время своего визита в Красноярск в феврале этого года Владимир Путин отметил, что в крае может появиться подземка. В строительство метро было вложено около 12 миллиардов рублей, правда в 1990-х годах его прекратили строить.
Наконец, Александр Усс на встрече с Путиным обратил внимание на проведение Универсиады в Красноярске. По словам врио губернатора город усиленно готовится к этому событию: Если позволите, по универсиаде. Хотел бы особо на этой теме заострить внимание. Дело в том, что, действительно, планка спортивных международных мероприятий вами задана невероятно высокая: это и Сочи, и Казань, и, естественно, чемпионат — без комментариев, прорыв во всех отношениях. И в этой связи мы не можем Вас подвести по Красноярску», — резюмировал глава края.
Фото: kremlin.ru.
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