Славино в неблаговонной осаде

Помет для Славино

«Пахучая» проблема жителей микрорайона, относящегося к деревне Новоказанцево (Рощинское сельское поселение Сосновского района), поднималась за последние годы неоднократно. Сами славинцы полагают, что неприятный запах — следствие близости объектов птицефабрики «Равис», и рассказывают, что страдают от близости пометохранилища и других подразделений известной компании не первый год.

«Я переехала сюда в мае 2015 года, — рассказала «ФедералПресс» жительница Славино Флюра Качурова-Монотипова. — Тогда запаха не было. Ну, может иногда ветерок принесет. А теперь невозможно дышать с девяти вечера и до утра. В деревне говорят, что это птицеводы по ночам вывозят помет на поля, у них рядом пометохранилище. «Равис» уже ловили на таких нарушениях, приезжало телевидение. Но ничего не подействовало, а прокуратура Роспотребнадзор сами на нас не обращают внимания».

По словам Монотиповой, особенно вонь усилилась в последнюю неделю. Теперь терпение жителей лопнуло, и в ближайшее время они намерены обратиться с заявлением в природоохранную прокуратуру.

Отметим, славинская вонь не впервые попадает в информационную повестку. Как сообщал «ФедералПресс» весной 2017 года, о ситуации в микрорайоне уже тогда были осведомлены областные власти. Флюра Монотипова утверждает, что имела беседу со специалистами горячей линии «Рависа», и ей пообещали, что планируется установка новых фильтров и какого-то современного оборудования. «Три года назад я задавала тот же вопрос персонально Андрею Косилову (бывший вице-губернатор, ныне гендиректор ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ Андрей Косилов — прим. „ФедералПресс“), он ответил так же, — заявляет жительница микрорайона. — А воз и ныне там, и о сроках этих нововведений нам никто не говорит».

Знали, где строить!

Другие жители Славино, не отрицая, что воняет в микрорайоне пометом и отходами цеха утилизации птицефабрики, винить все-таки склонны не сельхозпредприятие, а собственного застройщика. Застройщика — компанию «Челябинскгражданстрой», с 2013 года занятую возведением многоэтажек на окраине Новоказанцево. Напомним, это не первая претензия к застройщикам: в апреле 2018 года жители были перепуганы информацией о том, что земля под их домами оформлена с нарушениями закона и настоящий хозяин требует сноса одного из домов. Кроме того, на прошлой неделе сотрудники специально вызванной жителем микрорайона Сергеем Дьяковым лаборатории подтвердили опасность пользования газом в нескольких домах — возможно, из-за брака, допущенного при строительстве. Теперь на самого Дьякова ополчились соседи: газ у них перекрыт до 10 августа.

«На нас при застройке просто нажились все, от администрации и застройщика до подрядчиков, — утверждает Дьяков. — В 2012 году выкупили территорию под строительство микрорайона. После этого должны были провести мероприятия, экспертизы, чтобы подтвердить возможность строительства. В ходе переговоров Косилов предупреждал и застройщика, и власти, что рядом с будущими многоэтажками находится его отстойник. Да даже и без предупреждений надо было обследовать. Но этот момент проигнорировали, а новоселов при продаже жилья никто, конечно, не предупреждал. Вот и надо задать вопрос руководству «Челябинскгражданстроя», чем они руководствовались, выбирая землю. Видимо, ее дешевизной, ведь птицефабрика-то стоит рядом уже полвека!».

Связаться с руководством «Челябинскгражданстроя» не удалось: все ответственные лица были на объектах, сообщили корреспонденту «ФедералПресс».

Со слов же Сергея Дьякова выходит, что неприятный запах особенно усиливается в периоды высокой температуры и безветрия, а с 24 июля в недалеком (менее 10 километров) Челябинске действительно действовал режим неблагоприятных метеорологических условий, то есть ветер отсутствовал. До 29 июля и столбики термометра в Славино, по свидетельству жителей, днем далеко переходили отметку в +25 градусов по шкале Цельсия.

Разберитесь, чем воняет!

Сегодня, 30 июля, в поселке побывала глава Рощинского сельского поселения Людмила Ефимова . Визит ее был посвящен ситуации с газоснабжением, но заодно жители не преминули вывалить на чиновницу и возмущение постоянной вонью: в многоэтажках прошел слух, что Ефимова на днях встречалась с Андреем Косиловым.

«Нет, не встречалась, — отрицает глава поселения в беседе с корреспондентом «ФедералПресс». — Я не была готова к разговору о запахе, мы договорились с жителями, что пообщаемся по этому поводу в четверг, 2 августа. Сама я никакой вони сегодня не чувствовала, чудесный воздух. Но жильцы утверждают, что запах приходит вечером. В администрацию уже поступило несколько жалоб на этот факт, но я пока писем не видела».

Между тем сам руководитель «Рависа» тоже не намерен признавать своей вины.

«Челябинскгражданстрой» выбрал для застройки такое удобное место, что не воняет в Славино разве что при северо-западном ветре, дующем от райцентра Долгодеревенского, — заявил в беседе с «ФедералПресс» Андрей Косилов. — С одного направления — «Коксохим» и мощнейшие очистные сооружения, куда идут фекалии со всего Челябинска, с другой — пометохранилище, цех утилизации, свиноферма, другие объекты. Я об этом предупреждал, меня не слушали. Так что надо разбираться, чем именно воняет. Дело в том, что в жару работа с пометом запрещена. Мы и не работаем. Жаловались на мух — сейчас в разы усилены меры по контролю. Могу обещать жителям одно: пусть в следующий раз, когда запахнет, звонят напрямую в мою приемную. Направлю специалистов, если надо — приеду сам и будем разбираться».

Но пока жители только ждут прибытия обещанных Людмилой Ефимовой специалистов из районного управления экологии. Некоторые, кроме того, собираются выходить на пикеты к зданию правительства области, чтобы добиться внимания к своей «ароматной» проблеме. Правда, разумнее было бы обращаться в Росприроднадзор: птицефабрика «Равис» относится к предприятиям федерального надзора и региональное министерство экологии не может ее контролировать.

Фото: Елена Белиоглова