Адвокат попросила госзащиту для Евгения Макарова из-за страха покушения

Следственный комитет направили заявление об обеспечении государственной защиты избитому в ярославской ИК-1 заключенному.

Ранее Sobesednik.ru писал, что пострадавший от пыток в ярославской колонии заключенный Евгений Макаров рассказал об опасениях за свою жизнь после публикации видео избиения.

Как передает «Интерфакс», в понедельник, 30 июля, адвокат Макарова Ирина Бирюкова обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ее подзащитному госзащиту.

«Сегодня отправила в Следственный комитет России заявление об обеспечении государственной защиты Евгению Макарову», — приводит агентство сообщение Бирюковой в одной из соцсетей.