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Адвокат попросила госзащиту для Евгения Макарова из-за страха покушения
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Адвокат попросила госзащиту для Евгения Макарова из-за страха покушения 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
В Следственный комитет направили заявление об обеспечении государственной защиты избитому в ярославской ИК-1 заключенному.
Ранее Sobesednik.ru писал, что пострадавший от пыток в ярославской колонии заключенный Евгений Макаров рассказал об опасениях за свою жизнь после публикации видео избиения.
Как передает «Интерфакс», в понедельник, 30 июля, адвокат Макарова Ирина Бирюкова обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ее подзащитному госзащиту.
«Сегодня отправила в Следственный комитет России заявление об обеспечении государственной защиты Евгению Макарову», — приводит агентство сообщение Бирюковой в одной из соцсетей.
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