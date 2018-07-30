Как в Windows 10 отключить подписи драйвера в UEFI

Это возможно благодаря системе UEFI, которой оснащены компьютеры, произведённые после 2012 года. Для более старых BIOS такая инструкция неприменима.

Сначала запустите UEFI, например, открыв раздел «Параметры» и перейдя в категорию «Обновление и безопасность» и затем — в «Восстановление».

Справа, в разделе «Особые варианты загрузки», по кнопке «Перезагрузить сейчас». Если открылось синее окно системы UEFI, выберите пункт «Поиск и устранение неисправностей». На следующем экране нажмите кнопку «Дополнительные параметры», а затем «Параметры загрузки».

После щелчка по кнопке «Перезапуск» в течение нескольких секунд отображаются все доступные настройки запуска системы.

Нажав клавишу, выберите опцию «Отключить обязательную проверку подписи драйверов». После запуска Windows вы можете установить неподписанный драйвер. Затем аналогичным образом вновь включите подпись драйвера.

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