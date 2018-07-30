В Курске «преобразился» «Дом Малевича»

Курске «преобразился» «Дом Малевича»Разрушенный фасад строения, вокруг которого до сих пор не утихают споры, закрыли баннером

О метаморфозах здания в своём акаунте в Твиттере сообщил курский краевед Юрий Озеров . «КИ» постараются выяснить цель, с которой городские власти спрятали истинный вид дома.

Тем не менее многие историки сходятся во мнении, что в доме №17 известных художник не проживал. В начале XX века на улице Почтовой была другая нумерация: номеру 17-му, указанному в архивных документах сегодня соответствует 13-й.