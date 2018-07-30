Юнкер и Трамп вытесняют со сцены Путина и страны БРИКС

Но в отсутствии значимости БРИКС виноваты сами члены организации. Иметь счеты с американцами — это недостаточный общий знаменатель для объединения. Поэтому неудивительно, что результат деятельности стран БРИКС, которые встречаются на саммитах ежегодно с 2006 года, мягко говоря, скромный. За все эти годы было выдвинуто всего несколько инициатив. Важнейшей из них стало основание единого Нового банка развития. Но средства банка по сравнению с возможностями Китайского банка развития просто мизерные.

Проблема стран БРИКС заключается в том, что они не доверяют друг другу и часто отдают предпочтение собственным интересам. Это легитимно, но не укрепляет объединение. Страны БРИКС должны принять решение — они хотят вместе бросить вызов старым странам, или каждый занимается своими делами? Если они действительно хотят сотрудничать, они должны понять, что партнерство означает — отдавать и получать. Иначе все главное действие и дальше будет разворачиваться в стороне от клуба стран с переходной экономикой.