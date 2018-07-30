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Юнкер и Трамп вытесняют со сцены Путина и страны БРИКС
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Юнкер и Трамп вытесняют со сцены Путина и страны БРИКС 

ИноСМИ 4 часа назад
Фото: ИноСМИ
Мир порой бывает несправедлив. Страны с переходной экономикой в ходе своей ежегодной встречи планировали показать старым державам, где раки зимуют — никак не меньше. Свободная торговля как решение мировых проблем. Этой мантры придерживаются лидеры стран-членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) Темер, Путин, Моди, Си и Рамафоза. В российских СМИ в преддверии саммита активно раздувался конфликт между Трампом, с одной стороны, и Путиным и Си Цзиньпином, с другой. А потом произошло вот что: в то время как еще продолжался саммит, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп достигли соглашения о приостановке торговой войны. В один момент все снова стало, как раньше. Европа и США определяют мировую политику и заголовки СМИ. Тем временем растущим странам с переходной экономикой отводится лишь роль зрителей.
Но в отсутствии значимости БРИКС виноваты сами члены организации. Иметь счеты с американцами — это недостаточный общий знаменатель для объединения. Поэтому неудивительно, что результат деятельности стран БРИКС, которые встречаются на саммитах ежегодно с 2006 года, мягко говоря, скромный. За все эти годы было выдвинуто всего несколько инициатив. Важнейшей из них стало основание единого Нового банка развития. Но средства банка по сравнению с возможностями Китайского банка развития просто мизерные.
Проблема стран БРИКС заключается в том, что они не доверяют друг другу и часто отдают предпочтение собственным интересам. Это легитимно, но не укрепляет объединение. Страны БРИКС должны принять решение — они хотят вместе бросить вызов старым странам, или каждый занимается своими делами? Если они действительно хотят сотрудничать, они должны понять, что партнерство означает — отдавать и получать. Иначе все главное действие и дальше будет разворачиваться в стороне от клуба стран с переходной экономикой.
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