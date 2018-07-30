Александр Руцкой: как боевой офицер стал вице-президентом России

Александр Владимирович Руцкой стал единственным в истории вице-президентом Российской Федерации . Кроме того, по одной из версий его можно считать президентом №2 в истории России. Каким был его путь к недолгому политическому триумфу?

Боевой офицер

Фундаментом последующей политической карьеры Руцкого стала служба в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане , сформировавшая образ Руцкого как боевого офицера. Тогда политика в СССР не была публичной и конкурентной, вряд ли и сам Руцкой подумывал о каком-то политическом будущем вне линии Министерства обороны . В Афганистане Руцкой командовал вначале отдельным авиационным штурмовым полком, совершил множество боевых вылетов на штурмовике Су-25. Во время одного из вылетов в 1986 году его самолёт был подбит моджахедами с помощью ракеты «земля-воздух». Руцкой катапультировался, но был серьёзно ранен и потом долго лечился.

Однако после прохождения курса реабилитации Руцкой снова отправился на службу в Афганистан, уже заместителем командующего ВВС 40-й армии. В 1988 году полковник Руцкой каким-то образом оказался на своём самолёте над территорией Пакистана , где был сбит истребителем пакистанских ВВС. Руцкой оказался в плену у моджахедов, откуда был, по российско-пакистанским дипломатическим каналам, освобождён. По одним данным, Руцкого обменяли на пакистанского шпиона, взятого в СССР, по другим — просто выкупили из плена. По возвращении Руцкой был удостоен звания героя Советского Союза. Его больше не назначали в Афганистан, а отправили учиться в Академию Генштаба

Начало политической деятельности

Вскоре по окончании боевой карьеры Руцкой начал карьеру политическую. В то время, в конце 1988 года, XIX конференция КПСС и первая в истории СССР конкурентная предвыборная кампания (в новый орган власти — Съезд народных депутатов) дали импульс возникновению политических организаций — прообразов будущих партий. Тогда сразу обозначились основные политические направления — «демократы/либералы», выступавшие за «углубление Перестройки», и «патриоты/консерваторы». Ко вторым относили не только ортодоксальных коммунистов, но и тех, кто хотел придать Перестройке национально-державную ориентацию. К этому направлению и примкнул герой Афганской кампании.

Уже в 1988 году Руцкой вступил в общество «Отечество». Это была организация, декларировавшая своими целями возрождение и защиту русской национальной культуры. «Отечество» занимало позиции, близкие к возникшему чуть ранее знаменитому обществу «Память», но в «Отечество» входили более статусные персоны (например, известный историк профессор А. Г. Кузьмин возглавлял его), и оно держало более респектабельный имидж, чем «Память». Официальными задачами «Отечества» были культурно-просветительские, но на собраниях «Отечества» и в издававшихся обществом печатных бюллетенях регулярно затрагивались политические вопросы. «Отечество» постоянно разоблачало «космополитов», ведущих под маской «демократов» подрывную работу против России. В риторике общества неизменно присутствовало слово «сионисты» для обозначения главных оппонентов русским «национал-патриотам».

Руцкой в руководящем Совете «Отечества» был одним из наиболее рьяных разоблачителей сионизма. Ирония ситуации заключалась в том, что Руцкой по матери, согласно его собственным позднейшим утверждениям, — еврей. В ряде интернет-изданий Руцкой фигурирует в списке евреев — Героев Советского Союза.

Из «националиста» в «демократы»

Правда, через какое-то время эта деталь биографии Руцкого забылась. Руцкой рассчитал, что за «демократами» — сила, и выгоднее будет примкнуть к ним. Но не просто примкнуть, а перейти к ним во главе группы сторонников. В 1990 году Руцкой отошёл от деятельности в «Отечестве» и принял активное участие в организации Учредительного съезда Компартии РСФСР в составе КПСС. Весной 1990 года он также сумел избраться на Съезд народных депутатов РСФСР по Курскому округу. В июне была создана КП РСФСР, и Руцкой стал членом её ЦК, а в июле 1990 года на XXVIII (оказавшемся последним) съезде КПСС был избран и в её ЦК. [С-BLOCK]

На волне развернувшейся борьбы между Ельциным и Горбачёвым Руцкой сделал ставку на возвышение Ельцина и не ошибся. В Верховном Совете РСФСР Руцкой организовал фракцию « Коммунисты за демократию», выступавшую в поддержку Ельцина. Одновременно Руцкой сколачивал фракцию внутри КПСС. В апреле 1991 года по инициативе Руцкого была создана «Демократическая партия коммунистов России», после чего Руцкой был исключён из КПСС и КП РСФСР за фракционную деятельность.

Но это уже мало волновало Руцкого. Он стал кандидатом в вице-президенты на первых всеобщих выборах высшего должностного лица России.

До последнего момента никто в точности не знал, с кем в тандеме Борис Ельцин пойдёт на президентские выборы. Называли разные кандидатуры видных «демократов». Выбор Ельцина, объявленный в последний день подачи заявок, был неожидан: А. В. Руцкой. Это оказался взаимовыгодный тактический альянс. Никто из «демократов» не сомневался в Ельцине. Зато демарш Руцкого побудил многих коммунистов и других противников «демократов» проголосовать за Ельцина. Они надеялись, что Руцкой сможет повлиять на взгляды Ельцина в «национал-патриотическом» направлении, притом, что тогдашнее руководство КПСС утратило кредит доверия у всех политических групп. Ельцин стал первым президентом России, используя имидж, скорее, не либерала, а жёсткого авторитарного руководителя, с которым идут вместе патриоты и военные, способного «навести порядок», — своего рода антитеза вечно рассуждающему Горбачёву. [С-BLOCK]

В августе 1991 года Руцкой твёрдо поддержал Ельцина. 24 августа указом Горбачёва, тогда ещё президента СССР, Руцкому было присвоено генеральское звание. Правда, уже довольно скоро Руцкой почувствовал, что Ельцин оттёр его от всех реальных полномочий, и что вице-президент — просто декоративная фигура. Руцкой решил встать в оппозицию к Ельцину. Ему казалось, что недовольство проводимыми рыночными реформами скоро сметёт Ельцина, и тогда он, Руцкой, снова окажется на гребне волны. Но на этот раз он просчитался. Хотя в истории сохранилось постановление Верховного Совета РФ об отрешении Ельцина от власти и занятии Руцким должности Президента РФ.