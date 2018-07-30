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В крепости Пиллау открыли филиала парка «Патриот»
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В крепости Пиллау открыли филиала парка «Патриот» 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
В честь Дня ВМФ в Балтийске состоялось торжественное открытие мемориала морякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и долгожданного филиала парка «Патриот» в крепости Пиллау. В одной из крупнейших зеленых зон города появились оборудованные места отдыха, спортивные тренажёры и даже музей под открытым небом.
С зачитывания настоящих писем с фронта началось торжественное открытие мемориала, «Они сражались за родину». Памятник посвящён морякам, погибшим в водах Балтики в годы Великой Отечественной войны. На нем расположены 223 плиты с именами павших героев.
Этого памятника жители Балтийска ждали много лет и знаковым можно считать его появление к празднику военно-морского флота. Также горожан ждало еще одно открытие центра военно-патриотического воспитания на базе музея Балтийского флота, в крепости Пиллау, который ещё называется филиал парка «Патриот» западного военного округа.
Почётное право перерезать ленточку в новый военно-патриотический центр Калининградской области предоставляется первому заместителю председателя правительства Калининградской области Алексею Родину и командующему Балтийским Флотом вице адмиралу Носатову.
Крепость Пиллау в конце войны была последним опорным пунктом гитлеровцев в восточной Пруссии. Бои за нее продолжались шесть дней но, несмотря на ожесточенное сопротивление, бойцы 11 гвардейской армии 26 апреля водрузили красное знамя над немецкой цитаделью.
Алексей Сычанин, реконструктор:
— Мы, одевшись в эту форму можем хотя бы на миг к тем моментам которые переживали наши деды, прадеды. Мой прадед в Луганской области пропал без вести и я занимаюсь этой деятельностью для того чтобы его имя помнить и помнить о нашей великой победе.
Кирилл Рязанцев, корреспондент:
— Парк «Патриот» — это не только дань прошлому, но и площадка для подготовки будущих военных специалистов! Николай сейчас будет подниматься на настоящий скалодром.
Николай ещё совсем малыш, но уже поставил для себя цель служить отечеству и сейчас он мужественно преодолевает препятствие чтобы доказать что настоящему мужчине все по плечу!
Ещё в парке множество экспонатов и экспозиций от кузнечных мастерских 18 века до образцов современного вооружения, все это сделано для того чтобы молодое поколение могло своими глазами увидеть весь долгий и трудный путь который прошла Русская армия в своем развитии.
Кирилл Рязанцев, Максим Вернер
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